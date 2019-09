Lahcen Touati, directeur du centre de recherches juridiques : « Juger les corrompus, un pas positif pour une Algérie meilleure »

Le directeur du Centre de recherches juridiques, l’avocat Lahcen Touati, a déclaré que «la lutte contre les symboles de la corruption est un pas positif vers une Algérie meilleure où personne n'est au-dessus de la loi».

Invité à s’exprimer sur divers sujets d’actualité, notamment la comparution des anciens plus hauts responsables du pays devant la justice militaire, l’expert a estimé que «le fait de frapper à la tête, la bande donnerait lieu à une sorte d’effet de dissuasion général», précisant que «c’est la première fois dans l’histoire de l’Algérie que de hauts responsables sont écroués, chose qui était inimaginable dans un passé récent». L’avocat a affirmé que ces symboles de «tous les maux actuels de l’Algérie» sont à l’origine de la corruption qui a régné dans le pays, «et non pas les hommes d'affaires, ces derniers n'étaient que des pions entre leurs propres mains, c’est ce qui a d’ailleurs été révélé, par exemple, dans l’affaire de l'ancien Premier ministre Abdelmadjid Tebboune. En effet, cet homme a été démis de ses fonctions et complètement rayé de la sphère politique, par ces personnes influentes soutenues par ces symboles de corruption».

L'avocat Lahcen Touati estime que la lutte contre la corruption est une tâche difficile, en raison de l'arsenal juridique qu’il qualifie «d’obsolète», et pas du tout efficient. «Ce sont des lois qui ont été promulguées par la bande», a-t-il rappelé, déplorant par là, le fait que «malheureusement, le système juridique algérien ne permet pas la lutte contre la corruption, car la plupart de ces lois ont été élaborées par M. Ahmed Ouyahia depuis qu'il était ministre de la Justice et on a continué à les suivre lorsqu'il était nommé Premier ministre».

Pour le même juriste, le système juridique algérien, qui est inspiré du système français, et qui ne permet pas au juge d'être souverain dans ses décisions, doit être revu, car, explique-t-il, «la bande détient toujours le pouvoir, puisqu’elle avait procédé à des nominations dans plusieurs postes stratégiques et grandes entreprises».

Pour «L’invité de la Chaîne I», de la radio nationale, l’Algérie n’est toujours pas sortie d’affaire, puisque, selon lui, «la bande insiste constamment sur des prétextes afin de ne pas aller vers l’élection présidentielle». «Ce sont des manœuvres qui ont pour but «d’orienter l'opinion publique, désespérer les citoyens et mener le pays dans des horizons sombres et incertains», d’où le constat que, comme il le dit, «les relais de cette bande sont toujours présents et encore nuisibles».

Le juriste a expliqué que «la bande et ses relais savent très bien faire leur travail comme il se doit. Ils sont toujours là, aux aguets, à distiller, via les réseaux sociaux, du venin et à faire feu de tout bois. Ils veulent diriger l'opinion publique et semer le doute et le désespoir chez les Algériens».

Pour étayer ses dires, Me Touati a ajouté que «bien que les autorités aient répondu à la plupart des revendications du mouvement populaire, notamment l’arrestation des symboles de la bande et de la corruption, la révision de la loi électorale et la mise en place d'une autorité indépendante chargée d’organiser l’élection présidentielle, tout ceci n’est pas suffisant pour eux». «Toute initiative ne servant pas leurs intérêts est systématiquement rejetée», a-t-il affirmé, soulignant par là, que «la vigilance est de mise, parce que l’Algérie est à la croisée des chemins, soit elle gagne, soit elle perd, et ce deuxième scénario, la majorité des Algériens n’en veulent pas !»

Salima Ettouahria