2e jour de la visite de M. Gaïd Salah, en 3e Région Militaire à Béchar : Élection présidentielle : consolidation de l’exercice démocratique

«Nous avons œuvré, depuis le début de la crise, à faire face à tous les défis et à mettre en échec les desseins de la bande.» Lors de la deuxième journée de sa visite en 3e Région militaire, le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre de la Défense nationale, Chef d'État-Major de l'Armée Nationale Populaire, a visité et inspecté quelques unités du Secteur Opérationnel Sud Tindouf et du Secteur Opérationnel Centre Bordj Akid-Lotfi, et a tenu une rencontre d'orientation avec les cadres et les personnels.

Au niveau du Secteur Opérationnel Sud Tindouf, le Général de Corps d'Armée a visité quelques unités de la 9e Brigade Blindée, à l'instar du 13e Bataillon de Chars de Combat, où il s'est enquis de près des conditions de travail des unités de cette Brigade et a inspecté, notamment les abris des chars et des engins. Le Général de Corps d'Armée a rencontré, ensuite, quelques éléments auxquels il a exprimé sa grande gratitude quant aux efforts consentis pour l'accomplissement des missions qui leurs sont assignées, tout en les exhortant à fournir davantage d'efforts sur la même cadence. De leur part, ces éléments ont exprimé leur entière disponibilité à accomplir leurs nobles et sacrées missions, pour préserver l'Algérie terres et peuple.

Ensuite, le Général de Corps d'Armée à déposé la pierre angulaire du projet de construction d'un contentement de l'une des unités de défense aérienne du territoire, avant de suivre un exposé détaillé sur cette unité et ses missions principales.Après la cérémonie d'accueil au niveau du Secteur Opérationnel Centre Bordj Akid- Lotfi, le Général de Corps d'Armée, accompagné du Général-Major Mustapha Smaali, Commandant de la 3e Région militaire, a tenu une rencontre avec les personnels des unités du Secteur, où il a prononcé une allocution d'orientation, à travers laquelle il a réaffirmé que l’élection présidentielle constitue une opportunité sans précédent afin d'instaurer la confiance dans le pays et d’ouvrir la voie vers un horizon prometteur en termes de consolidation de l'exercice démocratique éclipsé pendant des années par la bande, qui a tenté d’accaparer le pouvoir en pillant les richesses du pays, en détournant l'argent du peuple et en portant atteinte aux potentiels de la nation.«Nous avons œuvré, depuis le début de la crise, à faire face à tous les défis et à mettre en échec les desseins de la bande. Grâce à Allah, nous commençons à percevoir les prémices de la victoire à l'horizon. Nous ne nous lasserons jamais d'appeler à se diriger aux urnes, pour une compétition basée sur des règles démocratiques justes, où la voix du peuple sera souveraine pour décider qui présidera à la destinée du pays. Une opportunité particulière pour passer à une nouvelle étape dans le processus d'édification de l'avenir du pays.Cette importante échéance constitue une opportunité sans précédent afin d'instaurer la confiance dans le pays et d’ouvrir la voie vers un horizon prometteur en termes de consolidation de l'exercice démocratique éclipsé pendant des années par la bande, qui a tenté d'accaparer le pouvoir en pillant les richesses du pays, en détournant l'argent du peuple et en portant atteinte aux potentiels de la nation, pour servir des agendas hostiles à la patrie. Cependant, tout comme nous avons réussi à faire plier le colonialisme tyrannique, nous les avons vaincus aujourd'hui grâce à Allah et aux efforts des fidèles enfants du pays.

Ce peuple a longtemps fait face à toutes les adversités, aussi grandes soient-elles, grâce à son dévouement envers ses principes nationaux et ses valeurs ancestrales, ainsi qu'à l'accompagnement de l'institution militaire, qui a opté pour une stratégie clairvoyante et avisée mise en œuvre par étape, accompagnant avec harmonie et clairvoyance les revendications et les attentes de ce vaillant peuple», a-t-il déclaré.

Nous percevons aujourd'hui l'horizon de l'avenir prometteur qui attend le peuple algérien, Grâce à Allah, après l'élection d'un Président de la République légitime qui prendra en charge la lourde responsabilité qui lui incombera, avec dévouement envers sa patrie et son peuple. Nous sommes, au sein de l'Armée Nationale Populaire, digne héritière de l'Armée de Libération Nationale, déterminés à accompagner le peuple algérien sans relâche, en réunissant toutes les conditions idoines et propices et en mettant en œuvre les mesures relatives à la sécurisation de l'opération électorale, de manière à réunir aux citoyens toutes les garanties pour une participation massive et efficace aux prochaines présidentielles», a-t-il ajouté.

À l'issue de cette rencontre, Monsieur le Général de Corps d'Armée a écouté les interventions des personnels de la Région qui ont réitéré leur loyauté envers leur Armée, leur peuple et leur pays l'Algérie.