La fin d’une époque

Quinze années de réclusion criminelle, est le verdict rendu par le tribunal militaire de Blida contre Saïd Bouteflika, Mohamed Mediène, Athmane Tartag et Louiza Hanoune alors que Khaled Nezzar, son fils Lotfi et Farid Benhamdine, condamnés par contumace à 20 ans de prison ferme.

Les peines ont été notifiées dans le communiqué final du tribunal expliquant que les quatre accusés sont poursuivis pour des faits commis dans une enceinte militaire, la Résidence El-Afia, et qualifiés par la loi de crimes de complot ayant pour but de porter atteinte à l’autorité militaire et de complot contre l’autorité de l’Etat, faits prévus et réprimés respectivement par l’article 284 du code de la justice militaire et 78 du code pénal. Le document souligne que le procès s’est déroulé «en audience publique pour statuer sur le dossier des poursuitse engagées contradictoirement à l’encontre des nommés Bouteflika Said, Mediène Mohamed, Tartag Athmane et Louiza Hanoune, qui ont comparu devant le tribunal assistés par leur avocats et, par défaut, à l’encontre des nommés Nezzar Khaled, Nezzar Lotfi et Benhamdine Farid, en fuite en dehors du territoire national.

Le tribunal «a fait application des dispositions légales relatives au refus de l’accusé Tartag Athmane de comparaître et qui n’a pas assisté à l’audience». Autre précision : «les règlements des incidents de procédure, suite à quoi le président de tribunal a donné lecture des chefs d’accusation et a rappelé que la loi confère «le droit aux inculpés de déclarer et d’utiliser tous les moyens qui sont utiles à leur défense».

En présence des avocats, poursuit le communiqué, le président du tribunal a procédé à l’interrogation des accusés et à l’audition des témoins.

Rappelant le réquisitoire de 20 ans de réclusion criminelle, le communiqué souligne en outre qu’en conformité avec la loi, les accusés et leur avocats ont été entendus dans leur défense et ont eu la parole en dernier. S’en est suivi la séance des délibérations, à l’issue de laquelle toutes les personnes incriminées dans ce dossier ont été reconnues coupables des faits qui leurs sont reprochés et condamnées pour les peines à la réclusion criminelle citées plus haut. Ainsi s’achève ce procès historique dans les annales de la justice.

C’est dire que parmi ces individus condamnés, figurent d’ex-responsables influents. Ce sont ceux là même que l’opinion désigne en termes «les homme de l’ombre » où encore «les hommes forts» d’un système appelé, aujourd’hui, à connaitre un changement radical à la faveur, notamment de la prochaine élection présidentielle. Leurs condamnations signent la fin d’une époque. Leur interpellation suivie de leur mise en détention provisoire puis la tenue de ce procès emblématique très médiatisé a eu lieu dans un contexte de crise politique. A la réunion de Dar El Afia, ils avaient décidé, entre autres, de faire appel à l’ancien président Liamine Zeroual pour gérer la période de transition, comme l’a reconnu le général Toufik dans ses réponses aux questions du président de tribunal. Zeroual a fini par refuser une telle offre, invoquant son état de santé et la dynamique du Hirak populaire.

L’avocat Farouk Ksentini qui, au deuxième jour du procès, avait qualifié d’exagérée la peine de 15 années de réclusion criminelle infligée au général Mohamed Mediène. «La peine est exagéré et nous allons faire appel sous dix jours » a-t-il fait savoir dans une déclaration à la presse. De son coté, Me Boudjemaa Ghechir avocat de Louiza Hanoune a soutenu qui ni lui ni sa cliente ne sont satisfaits du verdict. «Évidemment que nous allons faire appel» a-t-il précisé expliquant que les faits reprochées à la SG du PT «rentrent dans le cadre de son activité politique et on ne peut criminaliser l’action politique.

Karim Aoudia