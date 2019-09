PAC 1 - ASO chlef 0 : Le Paradou signe sa première victoire

Le Paradou Athletic Club a enregistré sa première victoire de la saison, hier, au stade de Bologhine. À l'occasion de la cinquième journée du championnat de Ligue 1, les protégés du technicien portugais Chalô, lanterne rouge avant cette manche, ont logiquement disposé de la modeste formation de l'ASO Chlef, premier relégable, avant le coup d'envoi de cette partie.

A l'issue d'une rencontre marquée par l'engagement physique et l'agressivité dans le jeu, les Algérois se sont imposés par le score étriqué de (1 à 0). Après un début de rencontre difficile -les camarades de Bouzok ayant eu du mal à imposer leur rythme et leur jeu-, et quelques timides occasions, les joueurs du PAC sont parvenus à trouver le chemin du filet par l'intermédiaire de Zorgane, incontestablement l’homme du match. à la 31', le coup franc de Mouali est relâché par le jeune portier Hamel. Le cuir revient aux pieds du milieu de terrain paciste qui ne trouve aucun mal à ouvrir la marque.

Se distinguant par leur approche très défensive, les joueurs du coach Zaoui, qui ont opté pour un schéma de prudence (4-5-1) avec un bloc équipe relativement bas, ont surtout misé sur le jeu de contre pour tenter de surprendre leurs adversaires. À l'exception de la tentative du jeune Alili, dans les arrêts de jeu de la première période, l'ASO n'a pas inquiété la défense du Paradou.

Le tir du milieu offensif de Chlef est repoussé par la transversale après avoir été dévié par le portier Moussaoui. Avec l'entrée en lice de Kaibou et Helal, les visiteurs ont montré un meilleur visage au retour du vestiaire. En favorisant le jeu collectif, les joueurs de l'ASO sont parvenus à peser sur la défense du PAC. Prenant carrément l'initiative du jeu à leur compte, ils ont poussé leurs adversaires dans leurs retranchements. L'ASO pousse de plus belle et prend de plus en plus de risques. Cependant, faute d'application assidue dans la dernière passe, les efforts des joueurs de Zaoui n'ont pas été concrétisés. Ce sont les Pacistes qui se sont montrés les plus dangereux, en opérant par des contres rapides. 70', la balle de Benayad effleure le poteau gauche de Hamel. Le match s'emballe dans le dernier quart d'heure et les deux formations se sont rendus pratiquement coup pour coup. 78, l'international mauritanien, Mohamed Salem, seul au point de penalty ne parvient pas à cadrer. 84', le heading de Bouchina est repoussé sur la ligne par le gardien qui sauve son équipe d'un second but tout fait. Une petite mais précieuse victoire du Paradou AC qui quitte ainsi la position de lanterne rouge. Les choses se compliquent, par contre, pour l'ASO qui n'arrive toujours pas à trouver ses marques en Ligue-Une et à signer son premier succès après cinq journées de compétition.

Redha M.