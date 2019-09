Incendie à l’hôpital Mère-Enfant d’El-Oued : Décès de 8 nouveau-nés

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a adressé un message de condoléances aux familles des victimes de l'incendie qui s'est déclaré dans un hôpital à El-Oued.

Il a donné des instructions pour procéder immédiatement à la détermination des circonstances et causes de l'incendie et à la prise de mesures urgentes pour prendre en charge les blessés et les séquelles physiques et psychologiques des sinistrés. «Suite au tragique accident causé par l'incendie qui s'est déclaré au niveau de l'hôpital Mère-Enfant à El-Oued, ayant fait huit morts parmi les nouveau-nés et en ces douloureuses et tristes circonstances lors desquelles des familles ayant perdu leurs progénitures se retrouvent brusquement privées de la joie de leur naissance, et après avoir donné des instructions à l'effet de procéder immédiatement à la détermination des causes de cet incident et la prise de mesures urgentes pour prendre en charge les blessés et les séquelles physiques et psychologiques des sinistrés, je tiens à exprimer ma profonde affliction et mes sincères sentiments de solidarité et de compassion avec les familles et les proches des victimes, priant Dieu Le Tout-Puissant et Miséricordieux de leur prêter patience et courage».

Le chef de l'Etat a conclu son message en citant le verset coranique : «Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint : certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons».



Le Premier ministre présente ses condoléances



Suite à l’incendie survenu durant la nuit à l'«hôpital mère-enfant» d’Oued Souf, le Premier ministre, M. Noureddine Bedoui a présenté, en son nom et au nom du gouvernement, ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, indique un communiqué des services du Premier ministère.

------------------------------

Protection civile

8 nouveau-nés décédés

Huit nouveau-nés ont succombés dans l’incendie de la maternité de la cité 17-Octobre et plus de 70 personnes ont été secourues, selon une source de la Protection civile. Les nouveau-nés sont décédés, 3 des suites de brulures et les 5 autres par asphyxie, tandis que plus de 70 personnes ont pu être secourues, dont 11 nouveau-nés, 37 femmes, et 25 travailleurs, a-t-on précisé de même source. L’origine de l’incendie survenu vers 4h serait due à un court-circuit électrique, selon les premiers éléments d’informations recueillis sur place. Les mêmes services ont mobilisé, suite à cet incident, «10 camions anti-incendie et des ambulances pour l'évacuation des victimes et l'extinction du feu, en vue d'éviter sa propagation à d'autres services». Contactés par l'APS, ni le directeur de la maternité, ni le directeur de la santé de la wilaya n'ont voulu s'exprimer sur ce drame.



Le procureur de la République ouvre une enquête



Le procureur de la République près le tribunal d'El Oued a ouvert une enquête sur l'incendie qui s'est déclaré à l'hôpital, a-t-on appris de sources judiciaires. Il s'est déplacé à l'hôpital pour procéder au «constat nécessaire, indique un communiqué du procureur. «Accompagné de la police judiciare et du médecin légiste de la police technique, le procureur a ordonné une autopsie pour déterminer les causes du décès et le lancement d'investigations pour définir les responsabilités», précise la même source.



Des citoyens appellent à déterminer les responsabilités



De nombreux citoyens se sont rassemblés devant la maternité de l’établissement hospitalier mère et enfant Bachir-Bennacer appelant à la détermination des responsabilités et à une amélioration des prestations de santé, a-t-on constaté.

Les protestataires, quelque 400 personnes, notamment des parents et proches des victimes, ont soulevé des slogans déplorant la situation de cette structure de santé, appelant à l’amélioration des prestations de santé et réclamant l’ouverture d’une enquête pour déterminer les responsabilités dans ce drame.



Suspension de plusieurs responsables



Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a décidé la suspension du directeur de la Santé de la wilaya d'El Oued, le directeur de l'Etablissement hospitalier mère-enfant ainsi que du responsable de la permanence, a indiqué un communiqué du ministère. Cette décision est intervenue lors de la visite du ministre de la Santé dans la wilaya pour s'enquérir de près des dégâts causés par l'incendie. Après les condoléances aux familles des victimes, le ministère de la Santé a fait savoir que «l'incendie aurait été provoqué, selon les résultats préliminaires de l'enquête, par une étincelle électrique provenant d'un appareil anti-moustique», ajoutant que «les investigations se poursuivent pour connaître toutes les circonstances de ce sinistre».

Le ministère a rappelé avoir avisé toutes les directions de la santé et de la population, à travers le territoire national, les établissements hospitaliers et les établissements publics de la santé de proximité à travers une note datant du 1 août 2019 «des mesures opérationnelles et préventives contre les incendies, expliquant plusieurs procédures à suivre».

Parmi ces mesures, explique le ministère de tutelle, figurent «le contrôle des équipements et matériels de lutte contre les incendies, la vérification du bon fonctionnement des moyens de communication et de l'opérabilité des systèmes d'alerte, outre la réparation de toutes pannes électriques au niveau de toutes les unités et services».



Les familles des victimes seront prises en charge



«Les familles des victimes seront prises en charge aux plans matériel et psychologique, en plus de la prise en charge par le ministère, des familles ayant eu une naissance par voie de procréation médicalement assistée (insémination artificielle)», a affirmé le ministre dans un point de presse à l’issue de sa visite à El-Oued pour s’enquérir de près de la situation et rencontrer les familles des victimes de l'incendie.

Il a annoncé, en outre, l’envoi prochain d’une commission composée de directeurs centraux du ministère pour l'inspection des structures de santé et l’identification des carences, à la lumière desquelles sera élaboré un programme de rattrapage des insuffisances afin d’améliorer les prestations de santé. Le ministre a fait état aussi de la réception du nouvel établissement hospitalier spécialisé Mère-Enfant à El-Oued au courant du premier trimestre de 2020.

Concernant des plaintes soulevées contre certains praticiens et paramédicaux exerçant à la maternité d’El-Oued et liées à des faits de corruption, le ministre de la Santé a assuré qu’une «enquête sera enclenchée et que les procédures judiciaires nécessaires seront prises à ce sujet».