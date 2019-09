Signature d'un contrat Sonatrach-RONESANS : M. Arkab à Istanbul

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, se rendra demain à Istanbul pour assister à la cérémonie de signature du contrat de réalisation d'un complexe pétrochimique pour la transformation du propane en polypropylène en Turquie, un partenariat entre Sonatrach et la société turque Ronesans.

Cet important projet, d’une capacité de production de 450.000 tonnes par an de polypropylène, sera réalisé, dans la région de Cayhan, dans la province d’Adana. Il permettra à Sonatrach, d'assurer, à long terme, un débouché au propane algérien, à l'horizon 2040, de diversifier et de valoriser ses ressources gazières.