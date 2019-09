Baccalauréat professionnel : Installation d’une commission ministérielle

« La commission ministérielle mixte que nous venons d’installer a pour missions de prendre en charge un dossier important qui est le lancement du baccalauréat professionnel, une action qui s’inscrit dans le cadre du processus de réorganisation de la formation professionnelle ». C’est en ces termes que le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels s’est exprimé, hier, à l’Institut national de la formation et de l’enseignement professionnels (INFEP) d’Alger, à l’occasion de la cérémonie d’installation de la commission ministérielle mixte en charge de lancer ce nouveau diplôme afin de rendre le cheminement de carrière « plus attrayant » pour les élèves.

En présence des ministres de l’Education nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dada Moussa Belkhir a expliqué que la réorganisation du processus de formation professionnelle, par la création de ce nouveau diplôme, vise à « accompagner » la politique adoptée par l’État, laquelle repose sur la formation d’une main-d’œuvre « qualifiée » en vue de « contribuer » au « développement » et à la « diversification » de l’économie nationale et de « réduire » par la même la dépendance aux hydrocarbures. Il ajoutera que le Bac professionnel aura la « même » reconnaissance que le baccalauréat général et sera destiné aux élèves ayant réussi, et « non » aux redoublants qui poursuivront les cours de formation professionnelle, soulignant au passage l'importance du rôle des médias dans la promotion de ce projet et du secteur en général afin de « changer » la vision de la société sur la formation professionnelle.

De son côté, Abdelhakim Belabed a déclaré que l'introduction du baccalauréat professionnel constitue un « véritable » moyen pour « motiver» les apprenants, « atténuer » les pressions actuelles sur l'enseignement secondaire général et technologique et assurer « l'égalité des chances » dans l'orientation des élèves.

« Les diplômés de l'enseignement professionnel constituent un véritable réservoir qui permettrait de combler le déficit en nombre de diplômés en licence professionnelle afin de répondre aux besoins de l’économie en main-d’œuvre qualifiée », considère le ministre de l’Education nationale, imité par Tayeb Bouzid. Ce dernier a affirmé en effet que le secteur contribuera au lancement du baccalauréat professionnel et étudiera les moyens de créer les conditions « favorables » à l'obtention de ce diplôme. « L’évaluation du secteur de la formation professionnelle et de l’éducation ne devrait pas se limiter à permettre au citoyen algérien de pratiquer une formation professionnelle supérieure, mais également à la nécessité de repenser tout ce qui est professionnel avec la valorisation physique, morale et sociale des professions qui la génèrent », soutient le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Il faut savoir que la commission chargée du lancement du baccalauréat professionnel « déterminera » les critères et les conditions « nécessaires » pour permettre aux diplômés de s'inscrire dans des établissements d'enseignement supérieur afin « d'élever » leur niveau de formation et de poursuivre un enseignement professionnel supérieur au sein des établissements du secteur de la formation professionnelle et de l'éducation ou au niveau des centres universitaires.

Pour rappel, malgré la nette amélioration du nombre d’inscriptions des stagiaires dans les établissements d'enseignement professionnel depuis l'adoption de la nouvelle organisation en septembre 2017, celle-ci n'a pas encore été en mesure d'atteindre les objectifs fixés lors de sa création, à savoir attirer 30 à 40% du nombre d'élèves du cycle intermédiaire.

L'absence de demandes d'instituts et de centres de formation professionnelle est due à l'absence de passerelles vers des filières adaptées de l'enseignement supérieur comme prolongement de l'enseignement professionnel, ce qui nécessite d'envisager l’obtention du baccalauréat professionnel à la suite de l'obtention d'un certificat sanctionnant le processus de formation professionnelle.

Sami Kaidi