Jeunesse et emploi : Formation et accompagnement

Plus de 6.500 jeunes, issus des wilayas de Annaba, Béchar, Khenchela et Oran, ont bénéficié du Programme d’appui à la jeunesse et l’emploi (PAJE), a indiqué, hier, l’ambassadeur de la Délégation de l’Union européenne en Algérie, M. John O’Rourke.

M. O’Rourke, qui s’exprimait lors du séminaire de clôture de programme qui s’est déroulé à l’hôtel El-Aurassi, a souligné que «dans le cadre du programme Codeva, (Contribution au développement associatif), 4.200 jeunes ont pu bénéficier d’une formation ou d’un accompagnement vers l’emploi et dont presque 1.000 ont été insérés dans le milieu professionnel et 182 ont créé une activité économique. Plus de 115 conventions partenariales ont été signées entre des organismes publics et des associations». Ce programme est destiné aux jeunes âgés entre 16 et 30 ans. Selon le diplomate, ce sont quatre millions d’euros qui ont été mobilisés pour financer les activités de 95 associations dans les quatre wilayas pilotes. «Force est de constater que ce programme, lancé en 2012, reste d’actualité, tant la problématique de l’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi s’avère être un défi structurel. Sans prétendre que le PAJE a résolu le problème, ses résultats sont nombreux», a-t-il indiqué, citant les plateformes Cap Jeunesse. «Ce partenariat initié déjà en 2002 s’est inscrit, à partir de l’année 2010, dans le cadre de la stratégie nationale de l’emploi, à l’époque où l’Algérie s’était engagée dans un programme de réformes nécessaires pour faire face aux importantes transitions sociétale, démographique et économique».

Il a également souligné que c’était dans cette optique que «le programme PAJE a été conçu pour accompagner le renforcement du service public de l’emploi et permettre ainsi cette évolution qualitative de la politique nationale en la matière avec l’implication des administrations locales».

Selon le même diplomate, il s’agit d’un programme ambitieux et emblématique de la coopération entre l’Union européenne et l’Algérie. «Emblématique, pour des raisons historiques. En effet, depuis de longues années, l’Union européenne accompagne la politique nationale algérienne en matière d’employabilité, de formation et d’emploi», a-t-il déclaré. M. O’Rourke a rappelé que «le gouvernement algérien a alloué des ressources importantes pour améliorer l’employabilité des jeunes. Les multiples efforts déployés par les pouvoirs publics algériens avaient donné lieu à la création de plusieurs dispositifs d’aide et d’encouragement pour favoriser l’employabilité des jeunes. Dispositifs qui étaient salués par les organismes internationaux de référence comme des modèles pour la région, mais qui nécessitaient néanmoins des évolutions qualitatives». Il a indiqué qu’ «après la signature le 06 décembre 2012 de la convention de financement mettant à disposition un budget total de 26 millions d’euros, c’était un long chemin que l’Union européenne et le ministère du Travail et de l’Emploi ont pu parcourir ensemble pour déployer la panoplie d’actions de ce programme».

De son côté, M. Abderrezak Boucherir, directeur national du Programme, a précisé que «ce programme a été mis en œuvre en janvier 2015». Il a indiqué que l’objectif du PAJE est de venir en appui à tous les efforts consentis par le gouvernement algérien en matière d’insertion professionnelle ainsi qu’aux efforts de la société civile pour une meilleure prise en charge des jeunes dans la société.

Les travaux de ce séminaire, faut-il le préciser, ont permis de communiquer les résultats du programme à travers la présentation des plateformes Cap Jeunesse, qui sont aujourd’hui opérationnelles à titre expérimental dans les quatre wilayas pilotes, à savoir Annaba, Béchar, Khenchela et Oran, la présentation des résultats de l’appui à la structuration de l’économie sociale et solidaire, ainsi que celle des résultats de la contribution au développement associatif «Codeva», destinée à financer des projets associatifs, favorisant l’insertion socioprofessionnelle des jeunes dans les quatre wilayas pilotes.

Pour rappel, le PAJE est le fruit d’une convention de co-financement entre l’Algérie et l’Union européenne, signée en décembre 2012, d’un montant de 26 millions d’euros, dont 23,5 millions d’euros représentant la contribution européenne et 2,5 millions d’euros la contribution algérienne.

Salima Ettouahria