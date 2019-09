M. Rabehi visite le musée national des antiquités et l’institut supérieur des métiers du spectacle : la culture, une valeur ajoutée

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, a visité hier le Musée public national des antiquités et des arts islamiques et l’Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel (ISMAS), à Bordj El-Kiffan.

A cette occasion, le ministre a réaffirmé aux responsables de ces institutions que «la volonté politique de l’Etat est toujours là pour booster le secteur de la culture, pour peu qu’il y ait de la sincérité». A l’ISMAS, le ministre apprend que, cette année, l’Institut dispensera deux nouvelles formations de niveau du master. Il s’agit de «la mise en scène en théâtre» et de la formation de «directeur de son». L’Institut, qui accueille 140 étudiants, a bénéficié cette année du renouvellement des matériels pédagogiques pour assurer une formation qualifiante aux étudiants «dont le nombre ne cesse d’augmenter au vu de la bonne réputation et de la persévérance du personnel formateur», explique la directrice, Fouzia Akkak. «L’Institut, a-t-elle dit, entend lancer des formations doctorales au profit de ses étudiants et de tous ceux qui s’intéressent aux métiers de l’art». L’objectif est de «jeter des ponts entre le monde de l’académie et le monde de l’art» et «redonner ainsi du lustre à l’expression artistique en Algérie». Le ministre ajoutera : «C’est aussi pour passer de la formation purement théorique à une production réelle qui constituera la valeur ajoutée.» Attentif aux explications, aux discussions et aux problèmes soulevés par le personnel formateur de l’institut. M. Rabehi a réaffirmé que «le projet de l’académie algérienne des arts existe encore» et promet de le «concrétiser une fois les conditions favorables seront réunies». «C’est la preuve que la volonté politique de l’Etat est toujours là pour accompagner le peuple à matérialiser ses aspirations, il faut que la culture soit l’affaire de la société avant qu’elle soit celle des institutions, car c’est par ses formes d’expression et par la richesse de son potentiel que la culture sera promue». La directrice explique que le boom médiatique et l’ouverture de l’espace audiovisuel exigent actuellement «une offre médiatique de qualité, et pour réussir le pari de la qualité en matière de production artistique, il nous faut non seulement un institut de formation mais aussi un «Media city», à l’instar des Egyptiens, Marocains et Emiratis. L’Algérie a suffisamment de moyens matériels et humains pour concurrencer les mégapoles qui se sont constituées dans le monde et qui arrosent le ciel et le récepteur algérien par une offre médiatique qui peut être considérée comme une invasion culturelle». M. Rabehi avait entamé sa visite au Musée des antiquités et des arts islamiques par le département des arts islamiques dont la richesse des pièces exposées lui a fait dire que «de par son héritage culturel, l’Algérie est immunisée, car elle puise dans les profondeurs de l’histoire humaine». En témoignent, les objets archéologiques vestiges du passage de plusieurs civilisations sur notre sol. «Nous avons les moyens nécessaires pour préserver nos musées, notre patrimoine culturel, et le mettre à la disposition des chercheurs qui auront de la matière pour écrire l’histoire de notre pays», a-t-il déclaré. Pour rappel, ce musée a fait l’objet, un vendredi 8 mars, d’actes de vandalisme commis par un groupe de délinquants qui ont ciblé certains de ses pavillons en y volant des objets de valeur après avoir mis le feu aux locaux administratifs, causant la destruction de documents et de registres. Le musée a rouvert ses portes aux visiteurs, après près de six mois de fermeture, et le public peut de nouveau découvrir la plus importante collection de «l’histoire de l’art en Algérie depuis 2.500 ans», explique la directrice, nouvellement installée. Le ministre a insisté sur le potentiel qu’offrent les nouvelles technologies «en matière de numérisation, d’archivage et de restauration», instruisant les responsables du musée d’accélérer le processus de numérisation, afin de mieux conserver les pièces et objets de grande valeur pour l’humanité». L’ancrage historique rappelle, encore une fois, dit le ministre, «que notre pays apportera sa touche dans la construction civilisationnelle». M. Rabehi a insisté sur l’importance de s’ouvrir à la communauté estudiantine et aux écoliers, à travers notamment «l’organisation de visites guidées, pour contempler l’histoire» et permettre également aux étudiants des départements d’archéologie de l’université d’apprendre sur le tas. Par son vaste territoire et les multiples sites archéologiques, il y a aujourd’hui, explique M. Rabehi, «nécessité de penser à un musée virtuel» pour «promouvoir la culture de tourisme artistique et permettre également aux étrangers de découvrir notre potentiel culturel et la richesse de notre histoire». Inauguré par Félix Faure en 1897, le Musée des antiquités fut le premier musée municipal d’Alger. C’est aujourd’hui l’un des musées les plus intéressants d’Alger. Il abrite dans son premier pavillon une importante collection d’antiquités classiques composée de vestiges (sculptures, mosaïques, bronzes, poteries...), tandis que dans le deuxième pavillon, celui des arts islamiques, on retrouve principalement des objets de la période islamique comme de la monnaie, des sabres, des bijoux, du mobilier avec notamment le minbar de la Grande mosquée d’Alger.

Tahar Kaidi