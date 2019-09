World Food Moscow : Participation de 35 entreprises algériennes

Près de 35 entreprises économiques algériennes participent au Salon international des produits agroalimentaires «World Food Moscow», qui a ouvert ses portes, hier, à Moscou avec la participation de plus de 65 pays. L'Algérie a été choisie pour être l'invitée d'honneur de cette manifestation, de quatre jours (du 24 au 27 septembre), qui constitue une occasion pour les entreprises algériennes spécialisées dans la production, notamment d'huile d'olive, des jus, des pâtes alimentaires et des dattes pour investir le marché russe.

Le coup d'envoi de cette manifestation a été donné par le ministre du Commerce, Saïd Djellab, accompagné du ministre de l'Economie et de l'Alimentation de la région de Moscou et nombre de responsables russes. Dans une allocution d'ouverture, M. Djellab a appelé à «l'intensification et l'enrichissement des projets entre l'Algérie et la Russie, ainsi que le renforcement des relations de partenariat entre les deux pays», soulignant que le Salon de Moscou «ne constitue pas uniquement une occasion pour exposer les produits et organiser des rencontres entre les opérateurs et établir des relations contractuelles mais aussi un espace important au service du développement et de diversification de l'agroalimentaire». Cette manifestation, a-t-il poursuivi, deviendra «le principal portail» pour les industriels internationaux désirant accéder au marché russe et aux marchés voisins. Dans le même contexte, le ministre a relevé la nouvelle dynamique adoptée par l'Algérie pour diversifier son économie hors hydrocarbures dans le but de faire connaître les développements que connaît le pays et restaurer la place des produits nationaux dans les marchés internationaux et libérer les initiatives commerciales et d'investissement.

Dans le cadre de la concrétisation de cette démarche, une série de mécanismes a été mise en place pour encourager les investisseurs à établir des partenariats avec les entreprises algériennes, notamment dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) qui devrait être opérationnelle à partir de juillet 2020, a-t-il rappelé.

L'Algérie s'emploiera à préparer un cadre efficace pour l'intensification des rencontres entre les hommes d'affaires algériens et leurs homologues russes et encourager les échanges des visites des délégations économiques entre les deux pays dans le but d'instaurer les voies de partenariat profitable et renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays, a ajouté M. Djellab affirmant que «l'Algérie considère la Russie comme un partenaire économique et stratégique».