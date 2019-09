Promotion des IDE : Le système bancaire un frein pour l’investissement

Le président du forum des chefs entreprises (FCE), M. Sami Agli, élu au mois de juin passé, a considéré que l’économie nationale ne peut progresser avec le système bancaire actuel, «qui est obsolète», soulignant par là, la nécessité d’instaurer un nouveau système bancaire qui s’adapte aux évolutions économiques tant nationales, que régionales et mondiales. Lors de son passage au forum d’El Moudjahid, M. Agli a tenu à préciser que la banque est un élément important et incontournable dans la sphère économique en général et financière plus particulièrement, «c’est pourquoi il est nécessaire d’œuvrer à actualiser les banques nationales et de s’ouvrir à l’internationale, pour faire circuler la monnaie locale, soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays», a-t-il dit, faisant allusion par là, à la diaspora algérienne qui place et fait fructifier son argent dans des banques étrangères à cause de «l’absence de banques nationales algériennes à l’extérieur».

Dans le même cadre, le président du FCE a ajouté que «la politique administrative actuel est un autre frein pour le développement économique», indiquant que «la politique économique adoptée durant ces dernières années ne suscite l’engouement ni des investisseurs étrangers ni de notre diaspora établis à l’extérieur du pays».

Partant de là, le nouveau patron du FCE s’est dit en faveur d’une nouvelle refonte du système économique algérien. Selon lui, il faut accorder à l’entreprise son autonomie et libérer l’acte d’investir de toute contrainte bureaucratique et politique. Il a salué dans ce sillage, la décision prise récemment, quant à l’abrogation de la règle 51/49%.

H. Hichem