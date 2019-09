M. Agli, président du FCE, invité de notre forum : « s’adapter, se corriger et s’ouvrir »

«On ne dit pas qu’il y a le feu à la maison, mais la situation est très inquiétante, et des décisions urgentes et courageuses doivent être prises impérativement, si l’on ne veut pas que cette situation s’aggrave et se complique davantage.»

C’est le constat dressé, hier, par le nouveau président du Forum des chefs d’entreprises, Mohamed Sami Agli, invité à notre forum qui estime que «la conjoncture économique actuelle du pays exige la cohésion de toutes les forces sociales et économiques de la nation et une mobilisation sans faille des chefs d’entreprises.» Comment doit se traduire cette mobilisation et quelles sont les mesures préconisées par le HCE pour accompagner les entreprises algériennes, dans le contexte économique actuel ? «Placer l'entreprise au centre des politiques économiques, faire du FCE une association apolitique dont les activités seront exclusivement consacrées à l’économie nationale, accorder à l’entreprise son autonomie et libérer l’acte d’investir de toute contrainte bureaucratique et politique», ce sont là les engagements du nouveau patron des patrons qui aura comme principal défi de redorer le blason d’une organisation qui a pâti de la trop grande proximité avec les décideurs. Notre invité promet d’aller carrément vers la transformation de l’organisation pour corriger certaines erreurs et rompre avec des pratiques de manière transparente et courageuse et revenir à notre véritable rôle qui est celui d’être une force de proposition.



« Plus jamais, le FCE ne s’immiscera dans les questions politiques. »



En faisant connaître la nouvelle feuille de route du FCE, M. Agli indiquera que les grands chantiers sur lesquelles doit s’atteler le forum au plus vite est d’appliquer une nouvelle vision du FCE et le relancer avec une nouvelle gouvernance. La priorité sera, pour M. Agli de mettre en œuvre le premier engagement qui est de faire du FCE une organisation patronale apolitique.

Le Forum des chefs d’entreprises doit agir dans son cadre naturel qui est l’économie. «Le FCE ne doit plus être utilisé à des fins politiques. Nous avons vécu une période très difficile lorsque le Forum s’est immiscé dans la sphère politique, nous devons tirer les conséquences de ces actes et faire en sorte que cela ne se reproduise plus.

L’éloignement du monde politique est une demande unanime des membres du FCE», dira notre invité. Le président du FCE indiquera que le plan d’action comprend aussi une série de mesures visant au développement en région, la décentralisation de l’action du Forum en local, le traitement des problématiques liées au développement des PME et des TPE, l’accompagnement des entreprises à l’exportation et l’internationalisation, notamment vers l’Afrique. «Nous devons également accompagner les grands champions, ces entreprises leaders dans leurs secteurs d’activités, décider des mesures de soutien à l’entrepreneuriat féminin et à Jil FCE, qui est l’entité du Forum dédié à l’entrepreneuriat des jeunes». Le président du FCE prévoit aussi le renforcement et l’élargissement de la palette des services au profit des membres. «Nous devons nous concentrer sur un rôle premier d’une organisation patronale qui est l’écoute et l’accompagnement des chefs d’entreprise».

En matière de développement de l’économie et de la libre entreprise, Notre invité estime qu’il est nécessaire d’exiger l’ouverture de certains secteurs aux opérateurs privés algériens car «La liberté d’investir est un droit constitutionnel. Il est scandaleux que certains secteurs soient soumis à des agréments ou soient totalement fermés aux investisseurs privés nationaux.» L’Etat doit jouer son rôle de régulateur en imposant des lois et des règles pour des secteurs sensibles. Il ne peut pas interdire. D’ailleurs l’interdiction crée des monopoles et déstabilise le marché. L’ouverture du marché sans discrimination aura des conséquences bénéfiques immédiates sur l’économie nationale», dira l’invité du forum qui invite les décideurs a mettre un terme à l’instabilité législative et réglementaire. C’est un des facteurs qui bloque les investissements et fait fuir les potentiels investisseurs, qu’ils soient Algériens ou étrangers.



Il faut un plan « Marshall » pour l’exportation



Le patron du FCE tout en précisant que le forum a toujours revendiqué le retrait de la loi 49-51% qui «n’était finalement qu’un frein a l’investissement», applaudit son abrogation aujourd’hui mais estime que cette décision doit être accompagnée d’autres réformes telles que la refonte du système bancaire, l’allégement de la bureaucratie administrative qui constitue un «ennemi» à la croissance.

Notre invité estime toutefois qu’«il s’agit là d’un bon signal politique». Sur un autre chapitre, M. Agli révélera que des centaines d’entreprises seraient, dans une mauvaise passe du fait d’un assèchement de la trésorerie, du manque de commandes publiques, du gel de lignes de crédit, etc. Des milliers de travailleurs auraient, selon le FCE, d’ores et déjà perdu leur emploi notamment dans le secteur du BTPH. Notre invité donnera le chiffre de 300.000 travailleurs qui se retrouvent aujourd’hui en chômage et près de 50.000 registres de commerce retirés en l’espace de trois mois. Le président du FCE préconise entre autres comme facilitation pour ces entreprises de lever notamment la pression des caisses en ces moments de difficultés.

«Des mesures qui pourraient se traduire par l’annulation des pénalités ou la mise en place d’échéanciers pour le payement des cotisations». M. Agli considère par ailleurs que seule l’exportation pourrait constituer une alternative à la crise actuelle, mais qu’il faudrait aujourd’hui «lancer un ‘‘plan Marshall’’ à l’exportation». «Il faut apporter de grosses réformes au système bancairs par exemple qui n’aident pas à l’investissement».

Il a recommandé, dans le même sillage, la révision du régime de subvention et l’élargissement des consultations avec les entreprises avant l’élaboration des politiques économiques. Outre la nécessité de réinstaurer un «climat de confiance», notre invité a plaidé, en faveur d’un plan de sauvetage des entreprises privées. «Pourquoi le Trésor intervient pour éponger les déficits des entreprises publiques et ne le fait pas pour le privé, or que ce dernier en a aussi besoin ?», s’est-il interrogé à la fin.

Farida Larbi