Région Méditerranéenne : la recherche de l’intégration

Un séminaire régional UE-OCDE sur la promotion et la facilitation des investissements dans la région méditerranéenne se tiendra, en octobre prochain, au siège de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris (France). Organisé dans le cadre de la 4e réunion du Réseau des agences de promotion de l'investissement (API) de l'OCDE, ce séminaire, qui se tiendra le 22 octobre, examinera le suivi et l'évaluation des activités de promotion de l'investissement, ainsi que le rôle important que jouent les API pour stimuler l'innovation, indique un communiqué de l'OCDE. Selon la même source, la 2e table ronde sur l'Investissement et le développement durable se tiendra, également, le 23 octobre prochain, et «lancera la première édition de la boîte à outils sur les indicateurs de qualité et discutera de ce qui est nécessaire pour maximiser les contributions de l'investissement privé à la réalisation de l'Agenda 2030 et de ses objectifs relatifs au changement climatique».

Le Programme UE-OCDE sur la Promotion de l’investissement en Méditerranée vise à soutenir les efforts pour renforcer les investissements à destination et à l’intérieur de la région méditerranéenne.

Travaillant en partenariat avec les gouvernements et institutions, le programme va engager des actions régionales et nationales destinées à créer des politiques et des stratégies d’investissement plus solides et plus cohérentes.

Ces actions portent, notamment sur la modernisation des politiques d’investissement, la promotion des stratégies d’investissement inclusives, le développement des capacités de promotion de l’investissement de la région et l’encouragement du networking entre les agences de promotion de l’investissement euro-méditerranéennes.

Selon l’OCDE, la région méditerranéenne ne représente que 1,7% des investissements directs étrangers (IDE) mondiaux et les flux d’investissement dans la région restent faibles, ce qui reflète le manque d’intégration internationale et régionale. Depuis 2008, les flux des IDE à destination de la région Méditerranée ont chuté de 50% et ont atteint leur plus bas niveau représentant seulement 1% du PIB en 2014.