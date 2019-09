Tizi Ouzou : booster le développement

Le règlement intérieur de la coordination des P/APC de Tizi Ouzou, un instrument de solidarité et d'entraide entre les communes de la wilaya, dans le cadre de l'intercommunalité, a été adopté, lundi, lors d'une assemblée générale tenue à l'hémicycle Rabah-Aïssat de l'Assemblée populaire de wilaya.

Lors de la réunion à laquelle ont pris part une quarantaine de P/APC, il a été expliqué que cette coordination se veut un espace de concertation et de réflexion, ainsi qu’une force de proposition pour une répartition équitable des budgets et la mise en place de mécanismes pour l’assouplissement des procédures des actes de gestion en leur accordant plus de prérogatives en réhabilitant leur rôle. Les travaux de l’assemblée ont été présidés par les P/APC d’Aghribs, d’Aït Bouadou et Aït Aïssi. L’idée de se regrouper en coordination a été motivée par la dynamique populaire du 22 février pour le changement radical du système politique soutenue par la majorité des 67 P/APC. La création de cette coordination a été précédée par deux réunions, en avril et juin derniers. La présidence de la coordination est confiée au PAPC d’Ath Aïssi, Lahyouni Berchiche. Il a été, également, procédé à l'élection d'un bureau de coordination constitué de neuf membres, qui devra se choisir un coordinateur dans les jours à venir. Cette coordination, qui regroupe les 67 présidents d’Assemblée, constitue un instrument de solidarité et d'entraide entre les communes dans le cadre de l'intercommunalité qui se donne comme objectifs de travailler à la promotion de la concertation et l'action pour le développement. Il est, également, assigné à cette coordination, la mission de veiller à la transparence et à l'équité dans l'attribution des projets et la répartition des ressources financières.

Bel. Adrar