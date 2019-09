BAIC-Algérie : Des véhicules exportés vers l’Afrique

Contrairement aux autres entreprises spécialisées dans l’assemblage automobile qui ont gelé leur activité, «BAIC-Algérie», qui assemble des véhicules de la marque chinoise publique, du même nom, renforce ses activités d'assemblage automobile au niveau de son usine de Batna.

Dans une conjoncture compliquée et difficile, les activités de l'usine «BAIC-Algérie», qui ont démarré au début de 2019, sont passées par plusieurs étapes liées à un contexte politico-économique instable, ce qui a encouragé «davantage» les responsables de ce projet à démontrer plus de persévérance dans la réalisation de ce projet, ont tenu à préciser les membres du staff dirigeant, qui ont lancé officiellement hier, «le renforcement des activités de l'usine, afin d'entamer une étape très importante pour tout le pays, et qui est l'exportation des véhicules de la marque vers trois pays d'Afrique, mais aussi, dans un futur proche, vers des pays d'Europe, avec l'autorisation du partenaire chinois».

Un programme ambitieux présenté hier, par Noureddine Seriak, PDG de BAIC-Algérie et «Seriak Auto Handler», et ses collaborateurs, lors d’une conférence de presse animée à l’hôtel Sofitel (Alger).

Selon l’investisseur algérien, son usine répond à toutes les exigences du gouvernement algérien, en affichant un taux d'intégration de 26% qui devrait passer entre 34 et 36%, dès le lancement des nouvelles unités de soudure et de peinture, dont les travaux d'installation vont démarrer bientôt, et atteindre, dans une troisième phase, 55%, lors de l'entame de la fabrication des moteurs et boîte de vitesses, a ajouté la même source.

Dans ce projet, l’investisseur principal affiche un engagement «sans retenue» vis-à-vis de son partenaire algérien, se traduisant, notamment par «l'encadrement et la formation du personnel et des employés de l'usine BAIC de Batna, avec des programmes de formation effectués sur site, à Batna et en Chine», a expliqué Seriak. Et alors que l'usine BAIC s'est engagée dès le départ à se mettre en conformité avec la réglementation, le responsable annoncera, à cette occasion, que le récent déblocage des kits d'assemblage CKD/SKD a poussé son usine à assembler 8.000 unités d'ici la fin de l'année 2019.

Dans les conditions normales, l'usine affiche une capacité de production de 150 véhicules/jour, a expliqué notre interlocuteur, qui affirme que les effectifs de l’usine seront revus à la hausse, pour arriver à un fonctionnement H24.

«Notre usine est tout à fait conforme à la réglementation sur plusieurs plans. D'un point de vue technique, l'usine, avec la certification du partenaire chinois, est conforme également aux standards internationaux, et produit des véhicules qui répondent aux normes du constructeur», a assuré le PDG de «BAIC-Algérie». L'objectif de toutes les opérations de mise en conformité et la relance des activités et des extensions de l'usine est de «renforcer» la production de véhicules conformes aux attentes des clients particuliers et professionnels en matière de qualité et de prix, avant d'entamer, dans les quelques semaines à venir, la phase de l'exportation vers la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. Des accords de partenariat ont déjà été signés avec des opérateurs locaux dans ces pays, qui n'attendent aujourd'hui que d'être livrés. «Les contrats sont signés avec nos partenaires qui sont en attentes de livraison. Nous tenons à franchir ce cap, et nous nous engageons à redresser l'activité de l'industrie automobile en Algérie. Nous sommes capables d'exporter des véhicules assemblés en Algérie vers plusieurs pays du monde», a soutenu Seriak.

«BAIC-Algérie» a été sollicitée également par d'autres pays, notamment en Europe, avec l'accord du partenaire chinois «Beijing Automobile», afin d’effectuer des tests de prototypes de modèles «BAIC» assemblés en Algérie, notamment la «BAIC X25» pour l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne.

«BAIC-Algérie» procède aujourd'hui à la livraison de la «BAIC D20», assemblée en Algérie, à quelques-uns de ses clients. L’usine assemble également le X25 (SUV) et le Pick-Up BAIC. Tous les véhicules «BAIC» assemblés dans notre pays sont garantis 5 ans ou 100.000 km.

Mohamed Mendaci