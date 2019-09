Viticulture : s’organiser en coopératives

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Cherif Omari, a appelé, hier à Boumerdès, les viticulteurs à la nécessité de s'organiser en coopératives, pour développer et moderniser la filière.

«Les agriculteurs doivent s'organiser en coopératives pour pouvoir bénéficier des facilités offertes rapidement et de manière plus efficace», a affirmé M. Omari, lors de la 3e édition de la fête du raisin à Boumerdès. L'intensification de la création de coopératives permettra d'organiser l'activité et d'encadrer les agriculteurs, tout en améliorant leur capacités de commercialisation et en facilitant l'accès aux centres de stockage, de refroidissement et de transfert, a-t-il indiqué, ajoutant que cette démarche ouvrira la voie aux viticulteurs pour exporter leurs produits, «connus pour leur qualité et leur variété».

M. Omari a tenu à rassurer, dans le même cadre, les viticulteurs quant à la prise en charge «objective» de leurs préoccupations, en améliorant les mécanismes d'accompagnement, notamment dans le cadre du Conseil interprofessionnel de la filière viticole.

Les agriculteurs participant à cette manifestation se sont plaints du problème d'irrigation, de l'augmentation des frais d'exportation, des difficultés rencontrées quant à la régularisation de la situation du foncier agricole et la fluctuation des prix des engrais.

Outre l'impératif de prendre en considération les spécificités des activités des agriculteurs, le ministre a révélé, dans ce sens, que son département ministériel allait ouvrir des consultations avec le ministère du Travail afin de prendre en charge les préoccupations de ces derniers dans le domaine de la sécurité sociale.

Il a mis l'accent, par ailleurs, sur la nécessité de valoriser les produits agricoles Bio, en les distinguant des autres produits cultivés à base de produits chimiques. Avec une production atteignant les 1,125 millions de quintaux en 2018, la wilaya de Boumerdès, qui abrite cette manifestation, produit plus de la moitié de la production nationale en raisin.

La production devra dépasser les 2,5 millions de quintaux en 2019. M. Omari a annoncé, par ailleurs, le lancement d'une campagne nationale de reboisement, le 1er octobre prochain, et qui sera, a-t-il dit, «un élan national, avec la participation de tous les acteurs de la société, à l'instar des associations, des directions locales et centrales, et autres». «Cette campagne englobera toutes les régions du pays, du nord au sud, passant par les zones steppiques où se trouve le barrage vert, dont le gouvernement a décidé de le faire renaître en vue de contrer la désertification», a-t-il poursuivi.