Ouverture du sommet mondial sur le climat à New York

Le Sommet Action Climat 2019 s’est ouvert, hier au siège de l’ONU à New York, avec la participation de l’Algérie, représentée par M. Boukadoum et la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zahra Zerouati, indique un communiqué du ministère de l’Environnement. Lors de ce sommet, Mme Zerouati exposera le Plan National Climat (PNC), adopté récemment par le gouvernement, précise le même communiqué, soulignant que le PNC «qui englobe des opérations prometteuses, se veut une preuve irréfutable sur le respect par l’Algérie de ses engagements internationaux».

La ministre mettra en avant les efforts de l’Algérie dans les domaines de l’Environnement, de l’Énergie et des Transports, ainsi que les mesures prises en vue de réduire les effets négatifs des changements climatiques. Ces efforts permettront de consolider le dossier de l’Algérie en vue d’obtenir un appui financier, dans le cadre des formules de financement onusiennes, pour la mise en œuvre de ces mesures extrêmement ambitieuses en matière de lutte contre les effets des changements climatiques. Ce sommet «décisif», convoqué par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, verra la participation de plusieurs chefs d’État et de gouvernement, ainsi que des représentants de plus de 180 pays, qui dévoileront, à cette occasion, plusieurs mesures, plans et initiatives concrètes en matière de lutte contre les effets des changements climatiques. L’ONU a fixé six domaines prioritaires pour lesquels le système mondial doit cristalliser des solutions ambitieuses et prometteuses. Il s’agit de la transition mondiale vers les énergies renouvelables, les infrastructures, les villes durables, l’agriculture durable, la gestion des forêts et des océans, l’adaptation aux effets des changements climatiques et la mise en adéquation des financements publics et privés avec une économie sans émissions.