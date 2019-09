Conjoncture : Visibilité

La nouvelle stratégie nationale de développement des hydrocarbures, consacrée dans le plan d’action du Groupe Sonatrach pour la période 2020-2030, est l’expression de la volonté des pouvoirs publics à soutenir la dynamique du secteur dans la croissance, en tant que pilier de l’économie du pays. Entre l’impératif de réformes et l’urgence d’une transition, l’Algérie s’est vue dans l’obligation de revoir, une fois de plus, le cadre régissant ce domaine stratégique, à travers l’amendement de loi n° 13-01 du 20 février 2013 sur les hydrocarbures complétant et modifiant la loi 05-07 de 2005.

Une démarche dictée par cette nécessité d’adaptation à la conjoncture énergétique mondiale mais aussi, en tenant compte des mutations intervenues au niveau national, caractérisées par une forte consommation de l’énergie et une demande allant crescendo. Une situation qui entraînera un déficit structurel entre l’offre et la demande sur le marché national, à moyen terme. L’initiative renvoie, à ce titre, à cette nécessité d’assurer une visibilité dans la gestion du secteur des hydrocarbures et une cohérence dans les objectifs, à court, moyen et long termes, à travers une réforme globale. L’Algérie, qui ambitionne d’opérer une transition rapide, d’une économie de rente à une économie diversifiée, doit par conséquent déployer au mieux ses ressources, notamment les hydrocarbures, pour soutenir cette reconversion.

Cela implique irréversiblement des transformations profondes dans le sens de la valorisation du potentiel d’hydrocarbures, conventionnel d’abord, recommandent les experts, avant d’aller vers les ressources alternatives. L’avant-projet de loi sur les hydrocarbures, tout en maintenant la règle 49/51, va dans le sens des perspectives de développement du secteur, en instaurant un régime fiscal incitatif et avantageux pour les investissements étrangers. En fait, l’avant-projet de loi sur les hydrocarbures vise à instituer un

«cadre juridique, institutionnel et fiscal stable» à même de promouvoir «l’investissement à long terme dans le domaine des hydrocarbures, sans porter atteinte aux intérêts nationaux». Il intervient, dans ce sens, en réponse aux exigences de développement requis par le secteur, à l’externe, et, à l’interne, aux besoins de l’économie, dans un contexte d’amenuisement des ressources du pays et, par conséquent, de difficultés à assurer le financement de l’économie, d’où d’ailleurs l’option pour le recours aux institutions financières internationales de développement pour obtenir un financement étranger en faveur des projets économiques structurels, proposé dans le cadre du PLF 2020. Notre économie est adossée exclusivement aux recettes des hydrocarbures, et une telle dépendance rend l’Algérie extrêmement sensible et vulnérable aux fluctuations du marché international. Par conséquent, l’Algérie doit impérativement déployer les moyens de sa transition vers un nouveau modèle de croissance, en comptant, en priorité, sur ses réserves d’hydrocarbures conventionnelles pour générer les ressources nécessaires à la mise en route de ce processus. C’est du moins une conviction qui fait consensus. Dans cette optique, l’effort devrait être axé sur la mise en place d’une stratégie énergétique devant assurer au pays une transition énergétique avec des objectifs d’optimisation et de diversification des ressources, de développement des énergies renouvelables, pour assurer au pays, en finalité, les moyens de son développement durable, par le biais des hydrocarbures, en tant que levier de croissance.

D. Akila