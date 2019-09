Alors que les espoirs s’amenuisent sur un accord sino-américain : Le pétrole en baisse

Les prix du pétrole baissaient hier en cours d'échanges européens, alors que les espoirs se réduisent quant à la possibilité d'un accord prochain entre la Chine et les Etats-Unis pour mettre fin au conflit commercial. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait 64,20 dollars à Londres, en baisse de 0,88% par rapport à la clôture de lundi. A New York, le baril américain de WTI pour la même échéance s'échangeait à 58,19 dollars, 0,77% de moins que la veille. «Le marché du pétrole reculait, tout comme celui des métaux, craignant que les responsables chinois et américains ne réussissent à trouver un accord en octobre, et ce, malgré les commentaires positifs sur les négociations», a expliqué un analyste. Engagées dans une guerre commerciale qui s'est traduite par l'imposition de droits de douane réciproques sur des centaines de milliards de dollars de produits, les deux premières puissances économiques mondiales ont multiplié ces derniers jours les signes d'apaisement à l'approche d'une rencontre de haut niveau en octobre. Des discussions menées jeudi et vendredi à Washington en amont de cette réunion entre négociateurs chinois et américains ont été «productives», ont assuré vendredi les services du bureau du représentant américain au Commerce (USTR). De plus, le contexte général est plutôt baissier, remarque un autre analyste, qui relève que «le marché croule sous les réserves et la demande reste en berne». «Sur le court terme, il y a beaucoup d'informations contradictoires sur l'attaque saoudienne et sur la vitesse à laquelle les Saoudiens pourront rétablir leur production, donc il est difficile de savoir quel sera l'impact sur l'offre», a-t-il continué.