Ali-bey Naceri, président de l’anexal : « Report de la stratégie de l’export »

« La mise en œuvre de la stratégie nationale d'exportation élaborée en 2017 sera probablement encore une fois reportée pour l’année 2020/2024», a indiqué, hier, Ali bey Naceri, président de l’Association des exportateurs algériens (ANEXAL). S’exprimant à l’occasion de son passage sur les ondes de la radio chaîne III, il a regretté le fait que celle-ci a été déjà reportée deux fois, en plus sans explication. Il dira dans ce sens que «pour atteindre le même niveau de volume des exportations hors-hydrocarbures des pays voisins, il faut beaucoup de temps», car, a-t-il dit, « à ce jour, il y a des problèmes que l’Etat doit prendre en considération et résoudre définitivement», avant d’ajouter : « Nous sommes très en retard par rapport à nos voisins.» S’agissant des avantages de la S.N.E, l’invité de rédaction a indiqué que « celle-ci a identifié quatre filières et mis en évidence le règlement préalable des fonctions transversales». Mettant l’accent sur les obstacles, il a indiqué que «l’Algérie souffre de plusieurs problèmes à savoir, la logistique, le mode de paiement, la diversification des exportations qui est très faible». Appuyant ses dires, l’expert a cité à titre d’exemple le classement de l’Algérie parmi les derniers pays au niveau mondial dans le domaine de la logistique. M. Naceri, n’a pas manqué de souligner que «le drame de notre pays réside essentiellement dans l’incapacité de l’administration à appliquer sur le terrain les mesures qui ont été annoncées». En réponse à une question sur le volume des exportations vers les pays africains, il a fait savoir que «celui-ci est très faible». S’agissant des ambitions du gouvernement dans ce domaine, il a indiqué qu’il a fixé un objectif pour atteindre quatre à cinq milliards de dollars en volume d’exportations en 2019, regrettant dans ce sens le fait que l’Algérie a exporté cette année moins que l’année 2018 où le volume a été estimé à 2,8 milliards de dollars.



Le système SKD et CKD constitue une menace



« Cette régression constitue un signal fort, que l’Algérie est en train de perdre ses parts de marché à l’international», a-t-il précisé. L’expert n’a pas manqué ensuite d’afficher sa pleine satisfaction quant à l’émergence de certaines filières dans ce domaine porteur pour l’économie, citant à titre d’exemple, l’électroménager et l’électronique qui ont atteint, en 2018, un volume d’exportation de 60 millions de dollars. Mettant à profit cette occasion, l’expert a averti les autorités quant au danger qui menace ces filières à travers la mise en place du système SKD et CKD. « Nous avons lancé à maintes reprises des appels pour que ces entreprises ne soient pas touchées par ce système qui va casser sans nul doute la marque des entreprises algériennes», a-t-il dit. Et de poursuivre : «Au lieu d’accompagner ces entreprises, le gouvernement est en train de les casser.» Il a estimé que la vision défensive du gouvernement, qui consiste à réduire le déficit commercial à travers la réduction de la facture des importations «est fausse». Selon lui, pour réduire la facture d’importation, «il faut l’augmentation de la part des exportations». A une question de savoir si le déficit en 2019 va se creuser encore davantage, l’invité de la rédaction a fait savoir que cette année va connaître un déficit commercial similaire à celui de l’année 2018. Il a indiqué que le fait que nous en soyons, ces sept premiers mois, à un déficit de 4,4 milliards de dollars, dit-il, « explique que toutes les mesures qui ont été prises n’ont eu aucun effet».

Makhlouf Ait Ziane