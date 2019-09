Mourad Goumiri, expert financier, à propos du départ à la retraite : « Ne pas perdre de vue les équilibres financiers »

La Caisse nationale des retraites, cruellement déficitaire, risque de se transformer en une boîte de Pandore. Vieux de 35 ans, le système est dans sa globalité hérissé d’incohérences. Son point nodal, argumente Mourad Goumiri, professeur associé et expert financier, «se concentre autour de l’âge de départ à la retraite et du nombre d’années de cotisation des travailleurs des différents régimes en relation avec la pénibilité, la dangerosité et l’exposition aux maladies du travail».

S’agissant d’une «épargne volontaire différée», souligne l’universitaire dans une contribution publiée hier à Maghrebemergent, les ressources financières générées des cotisations appartiennent aux travailleurs, pour partie, et aux entreprises, pour une autre. Une situation, enchaîne-t-il, qui ouvre droit à des négociations entre les deux syndicats quant aux niveaux des «retenues» des uns et des autres, pour arriver à des équilibres financiers des organismes de retraite, à moyen et long terme, «sans déstructurer le système tout entier qui risque alors de s’effondrer». Pour l’expert, les données statistiques actuelles «ont complètement changé et l’espérance de vie tourne autour de 65 ans pour les hommes et 70 ans pour les femmes, et va encore en s’améliorant, du fait des politiques publiques sanitaires (progrès techniques médicaux, vaccination, couverture sanitaire, éducation des femmes, allocations familiales…)». Cette transformation démographique substantielle, prévient-il, «va impacter lourdement le taux de croissance naturelle, d’une part, et déséquilibrer la Caisse des retraites et celles d’assurances sociales (CNAS, en particulier), d’autre part». Déplorant les politiques menées jusque-là, l’universitaire indique qu’ «au lieu d’introduire des réformes justifiées par ces données, de manière homéopathique, ils ont continué à les ignorer, mettant en très grave danger les équilibres financiers des caisses de retraites, à moyen et long terme, jusqu’à arriver à les financer par le budget de l’Etat (500 milliards de DA en 2018), sans que cela représente une solution cohérente et durable pour cette situation itérative». Dans son analyse, le Dr Goumiri déplore que les seules mesures proposées par les pouvoirs publics, pour permettre de diminuer les déficits, sont les augmentations du taux des cotisations qui a été porté de 16 à 17 % et de 17% à 18,5%, en 2015 et un organisme de recouvrement (2007) qui n’a jamais vu le jour autrement que dans un texte. A ce chapelet de confusions, l’expert ajoute la création d’un produit d’assurance par capitalisation qui «n’a pas attiré grand monde, du fait de son caractère complémentaire et de ses rendements, le mode de retraite par participation étant beaucoup trop avantageux et attrayant, par rapport au produit créé». A ses yeux, la création du Fonds national de réserve des retraites (FNRR), alimenté par 2 % de la fiscalité pétrolière, ainsi qu’une taxe de 1% sur les importations, «ne sont qu’une fuite en avant, pour ne pas avoir à prendre des mesures jugées impopulaires et pouvant remettre en cause la paix sociale». Un point de non-retour ? Pour l’universitaire, «une remise à plat complète et profonde doit être opérée à l’intérieur même de la CNR afin d’éradiquer tous les abus multiformes qui ont été introduits dans le système des retraites (régimes spéciaux), afin de retrouver des équilibres financiers internes, à moyen et long terme, en définissant des règles justes et équitables, qui devront passer par une réduction substantielle des niveaux de retraite, pour celles les plus élevées (sans effet rétroactif) et de revenir sur un âge de départ à la retraite, raisonnable et compatible avec les équilibres financiers». Les gains récupérés, analyse-t-il, «pourront servir à diminuer les déficits et à augmenter le niveau des retraites les plus basses, sans recourir aux finances publiques. A charge, pour les prochaines institutions politiques légitimes et démocratiques, de mener un débat national le plus large possible, pour l’introduction de réformes structurelles dans le système des retraites, afin qu’il n’implose pas, à court terme».

Fouad Irnatene