Distributeurs automatiques de billets : Précisions d’Algérie-poste

«Suite à l’article de presse paru, le 21 septembre 2019, dans le quotidien El Moudjahid, ayant pour intitulé «Distributeurs automatiques de billets : des machines à huiler absolument», Algérie Poste se réserve le droit de réponse, dont la teneur suit :

Algérie Poste tient à préciser que la problématique de la disponibilité des GAB constitue une préoccupation majeure et œuvre, sans cesse, à la prise en charge diligente des pannes enregistrées sur ces équipements. À ce titre, il y a lieu de signaler les insuffisances que connaît le segment d’activité lié à la maintenance préventive et curative des GAB, notamment ceux en rapport avec les déficiences des quelques prestataires qui exercent sur ce marché, en matière de maintenance, de réparation et de fourniture des pièces de rechange et des consommables des GAB.

Disposant d’un parc de 1.405 GAB, soit environ 50% du nombre total disponible dans notre pays, L’Établissement Algérie Poste est confronté au défi de la disponibilité des GAB, notamment ceux implantés dans les régions éloignées et celles du Sud, où le déplacement des techniciens des dits prestataires pour la maintenance des GAB défectueux est, malgré l’engagement contractuel, très souvent difficilement effectué.

En dépit de ces difficultés, Algérie Poste n’a pas manqué de fournir d’énormes efforts pour améliorer le taux de disponibilité de ses GAB. À ce propos, une solution de supervision à distance est déployée aux niveaux central et local, des formations ont été dispensées au personnel technicien d’Algérie Poste pour assurer une maintenance de premier niveau et un approvisionnement régulier des GAB en billets de banque par les chefs d’établissements concernés. Ces efforts n’ont pas été vains, car des résultats significatifs en matière de disponibilité des GAB sont enregistrés. En effet, le taux de disponibilité des GAB a connu une nette amélioration dépassant les 93%, ce taux est confirmé par l’augmentation substantielle des montants retirés sur GAB au cours de ces douze (12) derniers mois ayant atteint les 750 milliards de DA, soit un taux de croissance annuel de 79% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette tendance positive devra se poursuivre, notamment avec l’acquisition de nouveaux GAB et l’intégration de l’activité de leur maintenance, un objectif visé par l’Établissement.»