Association Nationale des diabétiques : mieux vivre avec sa maladie

L’Association nationale des diabétiques multiplie ses sorties éducatives et médiatiques pour vulgariser une maladie qui a atteint la vitesse de croisière, chez nous, en l’occurrence l’hyperglycémie chronique.

Même les enfants ne sont pas à l’abri de ce problème métabolique qui inquiète les spécialistes de la santé. Selon MM. El Khier Tabal, Abdellah Atrout et Mme Ibtissam Belatel, respectivement président, vice-président et membre du bureau de l’association sus-mentionnée, le temps est venu pour conjuguer les efforts afin de constituer une riposte contre ce problème de santé publique en expansion, ces dernières années, pour atteindre en 2017 pas moins de 1,9 million d’algériens, affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, avant de poursuivre que ces statistiques sont nettement en deçà de la réalité, faute de déclaration des nouveaux cas, à même de fausser les chiffres connus. Les responsables de l’association avancent que des sources sûres font même état de 3 à 4 millions d’individus touchés par cette pathologie. Une réalité confirmée, d’ailleurs, par l’OMS qui estime que 14,3% des Algériens âgés entre 18 et 65 ans sont diabétiques, en 2018. Ces chiffres inquiétants, à vrai dire, expliquent la détermination de cette nouvelle association, agréée le 30 avril dernier, qui brandit le slogan d’informer le malade sur sa pathologie.



Informer le malade pour équilibrer son taux de glycémie



«Equilibrer un diabète reste notre premier souci», diront nos interlocuteurs qui plaident en faveur de la sensibilisation des personnes diabétiques pour éviter des complications. Pour ces derniers, il est possible de vivre avec cette maladie le plus normalement du monde, pour peu que les consignes du médecin soient suivies, que ce soit en termes du régime alimentaire, de l’activité physique ou du contrôle régulier et permanent du taux de glycémie. Les représentants de l’Association nationale des diabétiques insistent sur l’information et la vulgarisation du diabète pour mieux vivre. En fait, aller vers une information fiable est l’objectif visé par l’association. Un homme averti en vaut deux, c’est clair. MM. Tabal, Atrout et Mme Belatel appliquent à la lettre le fameux proverbe. Ils croient même dur comme fer que veiller à l’équilibre de son diabète est le secret pour vivre longtemps et mieux, d’où le rôle de l’éducation. «Nous faisons tout pour que les gens aient cette culture qui fait défaut, malheureusement, chez beaucoup de personnes, focalisant sur les problèmes de bandelettes, pourtant être équilibré éviterait d’aller vers une hospitalisation qui va jusqu’à 10 jours», insisteront-ils avant d’ajouter que l’état débourse 10.000 DA par jour pour équilibrer un diabétique, ce qui veut dire que revoir à la hausse le quota des bandelettes est à même de baisser les dépenses des hospitalisations pour la prise en charge des diabétiques.

Contrôler régulièrement son diabète et plusieurs fois par jour est la solution idoine à ce genre de situations. Les représentants de l’Association nationale des diabétiques, qui regroupe actuellement 22 mouvements associatifs de wilaya, mènent une bataille pour que le malade sorte du chemin classique, orienté vers les bandelettes et les médicaments alors qu’il serait plus judicieux d’investir pour que celui-ci accepte plutôt sa pathologie et vivre avec. Pour cela, il est impératif d’être bien informé des dernières recherches dans le domaine des médicaments.

«L’autonomie du diabétique passe par cette voie», tiendront-ils à rappeler. Actuellement, les diabétiques, malheureusement, ont d’autres soucis qui tournent autour de la carte de soin, des remboursements et de la disponibilité des médicaments au moment où le véritable problème réside dans le développement d’un mode de vie sain. Aussi, l’association œuvre, conformément à son programme d’action, pour accompagner les diabétiques à travers la coordination avec la CNAS, les services de la santé ainsi que le mouvement associatif.



Partenariat pour améliorer la prise en charge



dans ce cadre, l’association se mobilise ainsi pour sensibiliser les malades et autres instances à travers des journées portes ouvertes et l’installation d’un comité scientifique prochainement. Des réunions avec des professeurs sont entamées pour établir un calendrier des évènements scientifiques à programmer, en plus des associations de wilaya pour présenter leur expérience. Les responsables de l’association lancent un appel, dans ce sens, à l’endroit du mouvement associatif pour multiplier leurs actions afin d’améliorer la prise en charge et le suivi des diabétiques. Il faut rappeler également que dans le même sillage, l’association nationale des diabétiques participera à la rencontre qui sera organisée du 14 au 16 novembre prochain à l’hôtel El Aurassi, par la Société algérienne de diabétologie, dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale du diabète.

Samia D.