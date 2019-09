Tizi Ouzou : journées nationales de la marionnette

Le coup d'envoi de la 1re édition des Journées nationales de la Marionnette qui s'étalera jusqu'au 26 septembre a été donné lundi à partir de la maison de la Culture Mouloud-Mammeri à Tizi-Ouzou. La manifestation, première du genre au niveau de la wilaya et qui vient en appoint du festival de la marionnette tenu chaque année dans la wilaya de Ain Témouchent, vise à "mettre en relief cet art parfois méconnu" a souligné, à l'occasion, Mme Goumeziane Nabila, directrice locale de la culture. Organisées en collaboration avec la direction locale de l'éducation à travers certains établissements des cycles primaires et secondaires, les journées nationales de la Marionnette visent également "à transmettre aux enfants et aux jeunes un message et un savoir d'une manière ludique", a ajouté Goumeziane. Une gigantesque parade de marionnettes a été organisée à l'occasion de cette première journée par la troupe du théâtre régional de Béjaïa marquée aussi par la tenue d'un atelier de réalisation et de manipulation de la marionnette. Plusieurs autres activités, dont des parades et démonstrations de marionnettes géantes, des expositions sur l'évolution de la marionnette et une conférence, sont inscrites au programme de cette manifestation à laquelle participent des troupes de six wilayas du pays dont Béjaia, Oum El Bouaghi, Nâama, Sétif, chlef et Tizi-Ouzou.