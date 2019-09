Tourisme culturel : Destination Algérie, une Arlésienne ?

L'Algérie vient d’obtenir un siège au Bureau exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) pour un mandat de quatre ans, et un poste à la commission du tourisme et du développement durable. C’est en tout cas ce qu’a indiqué, il y a un peu plus d’une semaine, un communiqué du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, repris par l’APS, lors des travaux de la 23e session de l'Assemblée générale de l'OMT, qui s’est tenue du 9 au 15 septembre dernier à Saint-Pétersbourg (Russie).

Un siège donc, pour l’Algérie à l’OMT. On pourrait même s’en réjouir… Mais, à bien y réfléchir, un siège pour faire quoi ? Pour «défendre (…) les intérêts du continent africain» qui, dans le domaine en question, se défend certainement, voire nettement mieux que nous —et sans— nous autres Algériens ? Allons donc : soyons honnêtes envers nous-mêmes et posons-nous la question de savoir si un tel siège servirait vraiment, ne serait-ce qu’un pays comme le nôtre, pourtant le plus grand d’Afrique mais néanmoins le moins visible —le moins visité aussi— sur l’échiquier planétaire, précisément sous l’angle touristique …Et pourquoi donc une telle question ? Parce qu’on a, en réalité, toujours voulu que ça soit ainsi et ici même, de haut en bas —et inversement— dans notre propre hiérarchie socioprofessionnelle et politique…

Alors, il faut se le dire : l’un des deux secteurs —avec l’agriculture— à pouvoir effectivement relancer le pays dans la compétitivité hors hydrocarbures, c’est bien le secteur touristique. Avec, bien entendu, de nouveaux paradigmes en matière de gestion du secteur -et là, on insiste beaucoup là-dessus. Mais encore une fois, il y a des conditions à remplir. Et pas n’importe lesquelles. Sommes-nous à même de les remplir ? Pas très sûr, et pour cause : ce sont -malheureusement pour nous autres Algériens- des critères autres que touristiques qui, paradoxalement, font d’un pays une destination touristique. Mais ça, combien d’Algériens -et parmi eux nos responsables- le savent-ils ?



Nous ne sommes pas encore prêts à devenir une destination touristique



Beaucoup de gens en effet, s’imaginent que ce sont seulement la beauté et la diversité des paysages de notre pays qui devraient attirer les touristes, notamment étrangers. Eh bien non ! Tout cela ne suffit pas car il y a d’autres critères auxquels l’Algérie ne répond pas encore, toujours aussi malheureusement.

Eh oui, le constat est clair comme l’eau de roche : en dépit de nombreuses éclaircies dues souvent à l'opiniâtreté de quelques opérateurs touristiques nationaux tant publics que privés, pour lesquels il n'a jamais été question de baisser les bras face à l'adversité —d’ordre étatique, tenez-vous bien !—, force est de constater qu'à présent nous ne sommes pas encore prêts de devenir une destination touristique attitrée. Du moins dans l'immédiat. Pourtant, diriez-nous, ce ne sont pas les nombreux atouts touristiques qui manquent à notre pays. Et de citer, par exemple, des sites et monuments tant naturels qu'historiques, notamment ceux inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, pour étayer cet argument. Or malheureusement, à bien y regarder, ce ne sont pas, aujourd'hui, ces éléments-là qui constituent les facteurs d'attractivité touristique «prioritaires».

Eh oui, une fois de plus, nonobstant, bien sûr, toutes les potentialités dont notre pays regorge tant au Sud qu'au Nord du pays, en tout cas de quoi faire envier des pays moins nantis dans ce domaine-là, il faut savoir que l'attractivité d'une destination touristique, aujourd'hui, repose avant tout et paradoxalement sur d'autres facteurs, en tout cas des facteurs autres que touristiques dans la mesure où ils sont d'ordres sociopolitique et technique plus que d'ordres touristique et culturel proprement dits. Bref, sous cet angle, il faut bien se rendre à cette évidence que nous accusons, dans les domaines de la gestion et de l'exploitation de notre patrimoine historique et archéologique, énormément de retard, précisément dans les deux secteurs que sont le tourisme et l’artisanat ; et ce, pour au moins deux raisons :



Nous n’avons pas encore pris réellement le taureau par les cornes



La première, d’ordre politique, est, faut-il le souligner, une erreur monumentale que les décideurs des années 1960-70, qui croyaient bien faire, devaient absolument éviter de commettre. Mais pouvaient-ils le savoir ? Cette erreur a consisté en l’étatisation de la gestion, pour ne pas dire la fonctionnarisation pure et simple d’un secteur qui, à l’instar du secteur agricole —lui aussi victime de la même erreur—, ne devait surtout pas être fonctionnarisé. Pour bien resituer les faits dans le contexte sociopolitique de l'époque, il faut rappeler que, durant les années 1960-70, les préoccupations se situaient certes ailleurs : en l'occurrence dans la consolidation sociopolitique de l'indépendance ; et que, de toute façon, le secteur du tourisme et de l'hôtellerie ne constituaient pas, aux yeux des dirigeants, une priorité à cette époque là. Pourtant, à titre de comparaison et toutes proportions gardées, prenons seulement le cas de l’ex-URSS où, à la même période et parmi tous les secteurs nationaux d’activité, les seuls à n’avoir pas été fonctionnarisés en totalité étaient —paradoxalement—ceux du Tourisme et de l’Hôtellerie…

Résultat des courses, et nonobstant l’insuffisance des infrastructures touristiques et hôtelières, cela en dépit de tout ce qui été réalisé jusque-là par des investisseurs privés, c’est la qualité du service qui s’en est toujours ressentie.

Et c'est encore le cas présentement. Car jusque-là, en dépit des mesures prises entre temps et qui ont certes contribué à impulser quelque peu le tourisme national, mais sans jamais vraiment le booster durablement, nous n'avons pas encore pris réellement le taureau par les cornes. Ne serait-ce que sous cet angle-là, on ne peut ne pas considérer que nous avons encore énormément de retard, ne serait-ce par rapport à nos deux voisins immédiats, à rattraper en matière de tourisme et d'hôtellerie. Alors, voyez-vous, que pourrait bien faire un siège de plus ou de moins à l’OMT pour notre pays ? Certainement à permettre, pour l’heure, de faire du tourisme. Mais du tourisme de salon, comme cela a toujours été le cas jusque-là dans les salons internationaux, bien évidemment…

Kamel Bouslama