Nouvelles de Constantine, Programme AADL-2 : Les souscripteurs montent au créneau

Page animée par Issam Boulksibat

Les souscripteurs au programme AADL-2 de la wilaya de Constantine ne sont vraisemblablement pas au bout de leur peine. Alors que ceux d’entre eux qui ont opté pour le site de Retba, dans la commune de Didouche-Mourad, attendent toujours la livraison de leur logement, beaucoup des bénéficiaires de la tranche des 1.250 unités, à l’extension Ouest de la nouvelle ville Ali-Mendjeli, ont manifesté leur désarroi, sur les réseaux sociaux notamment, quant à la qualité médiocre des travaux, aussi bien à l’intérieur des habitations qu’à l’extérieur.

En effet, une vidéo mise en ligne sur Internet fait ressortir les malfaçons constatées dans certains appartements, que ce soit au niveau du revêtement mural, de la plomberie ou de l’étanchéité. Les locataires reprochent aux entreprises de réalisation d’avoir bâclé le travail et recouru à des matériaux de qualité médiocre. L’AADL n’est pas en reste, et la décision de ne pas mettre en service les ascenseurs jusqu’à ce que tous les locataires aient terminé les travaux engagés au niveau de leurs domiciles, manière de sauvegarder ce précieux équipement, est restée en travers de la gorge d’une grande majorité d’entre ces derniers, surtout ceux des étages supérieurs, lesquels estiment que Gest-Immo (filiale de l’Agence chargée de l’entretien et de la gestion des parties communes des immeubles) est obligée de faire fonctionner les ascenseurs du moment que les charges afférentes sont comprises dans les mensualités dont ils doivent s’acquitter. Enfin, apparaît également au registre des griefs le plan des logements de type F3, non conforme aux standards en usage en termes de disposition des pièces, de même que leur superficie qui serait inférieure à celle mentionnée sur les contrats. À ce sujet, le wali de Constantine, Abdessamie Saïdoun, minimisant la polémique enclenchée sur la toile, a tenu à rassurer, dans une récente déclaration, les souscripteurs mécontents quant à une prise en charge rapide de leurs doléances : « Il est vrai qu’il existe des malfaçons dans certains logements, mais ceux-ci ne représentent qu’une partie infime des 2.150 unités livrées. D’après mes informations, il ne s’agit que de quelques cas signalés, et les locataires concernés n’ont qu’à formuler des réserves à l’endroit de l’AADL. De mon côté, j’ai instruit le directeur régional de l’Agence de remédier à la situation dans les plus brefs délais.» En ce qui a trait à l’aménagement extérieur, ainsi que l’absence de transports en commun, le chef de l’exécutif a affirmé que les travaux n’étaient pas encore terminés et que l’urgence pour ses services était de remettre les clés à leurs bénéficiaires : « J’avais déjà précisé à maintes reprises que notre volonté était de parer au plus pressé en matière d’aménagement extérieur. Devant la pression des souscripteurs, nous avons priorisé le branchement des îlots aux réseaux gazier et électrique, en plus de ceux d’alimentation en eau potable et d’assainissement.

Dans cette même logique, nous avons réalisé des voies goudronnées afin de permettre aux habitants de rallier leurs domiciles», et d’ajouter : « Pour les travaux restants à effectuer, nous venons de bénéficier d’une enveloppe supplémentaire de 230 milliards de centimes, et les cahiers des charges se trouvent au niveau de la commission sectorielle du ministère de l’Habitat pour approbation. Les chantiers seront lancés aussitôt que nous aurons l’accord des autorités. Je demande seulement aux citoyens de faire preuve d’un peu plus de patience.» Il y a lieu de mentionner que de nouvelles lignes de bus dont le point de départ est la station de terminus Kadri, située à l’entrée d’Ali-Mendjeli, et le point d’arrivée l’îlot 6 du site en question, ont été mises en service ces derniers jours. De leur côté, ceux qui ont choisi la localité de Retba sont encore une fois montés au créneau, en procédant à la fermeture de la RN 3 au lieu dit Errahla, afin d’attirer l’attention de l’opinion publique sur la situation inextricable dans laquelle ils se trouvent, eux qui exigent de prendre possession de leurs logements terminés d’ici la fin du mois, opération qui avait été ajournée maintes fois par les autorités. Sur les raisons de ce report, M. Saïdoun a indiqué que certaines oppositions de propriétaires de terrains, lesquels demandent à être indemnisés pour le passage des réseaux d’énergie électrique et gazière sur leurs parcelles, ont retardé la progression des travaux d’aménagement extérieur et que la situation sera réglée prochainement. Pour rappel, le site en question est composé de 201 blocs, 94 bâtiments de 9 étages, 86 bâtiments de 5 étages et 21 tours de 14 étages. Pourvu de 15 établissements scolaires (8 écoles primaires, 4 CEM et 3 lycées), il comprend également 2 mosquées, une bibliothèque municipale et une maison de jeunes. Lancé en 2013, le programme AADL2 de la wilaya de Constantine se consiste en 16.150 logements répartis sur 3 sites, respectivement localisés à la nouvelle ville Ali- Mendjeli (8.150 unités) — dont 1.250 ont déjà été livrés —, à Retba (6.000 unités) et à El Mouzina, situé à l’entrée de la commune du Khroub (2.000 unités).

Salon du bâtiment

Plus de 60 exposants



Plus de 60 exposants participeront, du 25 au 29 septembre 2019, à la 2e édition du Salon du bâtiment et travaux publics de l’Est devant avoir lieu au complexe culturel Ahmed-Bey de Constantine, ont annoncé les organisateurs. Cet évènement à caractère économique et commercial, organisé en collaboration avec l’Agence algérienne de promotion du commerce extérieur (ALGEX), se déroulera avec la participation des professionnels du secteur dont des opérateurs représentant des compagnies étrangères, a indiqué Mme Houda Belhadi, membre du comité d’organisation de ce Salon. Cette manifestation devant constituer un carrefour d’échanges et d’affaires entre les professionnels verra également la participation d’opérateurs étrangers ainsi que des laboratoires de contrôle de la qualité, des bureaux d’étude, des établissements financiers et des compagnies d’assurance, a souligné Mme Belhadi.

D’importantes compagnies nationales, à l’instar du groupe industriel des ciments d’Algérie GICA, Naftal, Sonatrach, et autres firmes spécialisées dans l’industrie mécanique seront présentes à cette manifestation qui se veut un espace d’échange et de concertation visant à développer l’économie nationale, selon Mme Belhadi.

De jeunes entreprises créées dans le cadre des différents dispositifs d’aide à l’emploi (Caisse nationale d’assurance chômage «CNAC») et l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ), participeront à l’évènement pour leur permettre de se mettre en contact direct avec les grandes entreprises pour développer leurs relations d’affaires et bénéficier de l’expérience en matière de management et de marketing opérationnel, selon la même responsable. Des étudiants et chercheurs spécialisés dans les disciplines en relation avec le secteur du BTP seront aussi présents au Salon pour animer des ateliers et concours et présenter leurs projets et innovations.

La première édition du Salon du bâtiment et travaux publics de l’Est s’était déroulée en octobre 2018 et avait été marquée par l’enregistrement de près de 10.000 visiteurs professionnels et particuliers, ont rappelé les organisateurs qui tablent au titre de cette 2e édition sur l’affluence d’au moins 12.000 visiteurs.

Cadre de vie

900 tonnes d’agrégats collectés



Les agents mobilisés dans le cadre de la campagne nationale de nettoyage, initiée par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, au nombre de 1.650, ont pu collecter, rien que pour la journée du samedi, 900 tonnes d’agrégats charriés par les eaux de pluie à la suite des dernières intempéries qu’a connues la région de Constantine. En plus des gravats et de divers sédiments, les ouvriers, appartenant aux effectifs communaux, de l’exécutif ainsi qu’à différentes entreprises publiques et privées, ont procédé à l’assainissement de près de 7 km de bordures de routes, ainsi qu’à la destruction de 1.800 m2 de mauvaises herbes. Pour cela, les autorités locales ont mobilisé 316 engins de différents types (rétrochargeuses, tracteurs et camions) pour des interventions qui ont ciblé des sites classés comme «points noirs», à l’image des cités Boussouf, El Guemmas, Benchergui, Oued El Had, Ziadia et Djebel El Ouahch pour la commune du chef-lieu, de l’unité de voisinage 1 de la nouvelle ville Ali-Mendjeli, de la cité urbaine 2 du pôle Massinissa et de la localité de Salah-Derradji pour le Khroub, des cités Hericha-Amar et Zaâtar-Tayeb pour Aïn Smara, des cités Sahraoui-Amar, Djaâfarou et Tayouche pour Aïn Abid, de celles des 1.500 logements et de Djebli-Ahmed pour Hamma-Bouziane, de Ouldjet El Kadi et El Melha pour Ibn-Ziad et de la cité Bouatka-Ramdane pour Zighoud-Youcef.

Aïn Smara

Arrestation de sept malfaiteurs



Les services de la sûreté de la wilaya de Constantine ont mis fin ces derniers jours aux activités nuisibles de 7 individus, âgés de 21 à 40 ans, impliqués dans le déclenchement d’une violente bagarre rangée, survenue le mois passé au niveau d’Aïn Smara. C’est à la suite d’investigations poussées que les policiers de la 7e sûreté urbaine extra-muros de ladite localité ont pu identifier les suspects et procéder par la suite à leur arrestation.

Après l’accomplissement des procédures d’usage, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République du tribunal du Khroub sous les griefs d’association de malfaiteurs en vue de commettre des délits ou des crimes contre des personnes ou des biens, coups et blessures volontaires, port d’armes blanches de catégorie 5, destruction de bien d’autrui et trouble à l’ordre public.

Intempéries

Les cultivateurs seront indemnisés

Suite à l’inquiétude manifestée par des producteurs locaux de pastèque et de melon concernant les dommages subis par leurs cultures lors des intempéries enregistrées récemment au niveau de la région de Constantine, le directeur de wilaya des services agricoles, Yacine Ghediri, s’est montré rassurant quant à la prochaine mise en place d’une procédure d’indemnisation en direction de ces derniers. En effet, les agriculteurs exploitant des parcelles dans les localités du Khroub, d’Ouled Rahmoune et d’Aïn Smara pour y cultiver les deux fruits d’eau, fort prisés durant la chaude saison, et dont les champs avaient été dévastés par les fortes pluies et la grêle, avaient sollicité l’intervention des autorités pour bénéficier d’une aide du fonds des catastrophes naturelles et de solidarité, d’autant plus que certains d’entre eux ont vu leurs récoltes totalement détruites. À ce sujet, M. Ghediri a affirmé sur les ondes de la radio locale qu’il avait instruit ses services de commencer à recenser les pertes causées par les précipitations enregistrées au niveau du couloir Khroub – Aïn Smara, de manière à procéder rapidement au dédommagement des agriculteurs sinistrés, et de rappeler que près de 70 hectares, sur les 1.000 hectares de la surface consacrée à la culture de la pastèque et du melon se trouvant sur le territoire de la wilaya, ont grandement souffert des derniers aléas climatiques, d’autant plus qu’avec un rendement de 500 quintaux/hectare, les cultivateurs concernés ont démontré le degré élevé de maîtrise atteint en la matière.