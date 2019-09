Grand angle : L’épilogue (enfin) ?

Le spécialiste de la Syrie, Fabrice Balanche, a-t-il vu juste en prédisant, il y a de cela quelques mois déjà, la fin du conflit syrien ? Ce qui est sûr, c’est que les derniers développements du dossier semblent lui donner raison. En tout état de cause, la création d'un Comité constitutionnel pour la Syrie, sur lequel avait travaillé sans succès l’ancien émissaire de l’ONU pour la Syrie, l’Italo-suédois Staffan de Mistura, remplacé depuis par le Norvégien Geir Pedersen, est un pas important vers le règlement de ce conflit qui a fait 370.000 morts depuis 2011. «Je crois fermement que le lancement d'un Comité constitutionnel, organisé et dirigé par les Syriens, peut être le début d'une voie politique vers une solution», a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en marge de la 74e Assemblée générale des Nations unies à New York. Déjà lors du sommet tripartite sur la Syrie réunissant, le 16 septembre, la Turquie, la Russie et l’Iran à Ankara, le sujet avait été abordé. Ce qui pourrait laisser croire que les alliés du président Syrien ont, une nouvelle fois, poussé vers la création de ce Comité composé de 150 personnes et dont l’objectif est de procéder à la révision de la Constitution et l'organisation de nouvelles élections qui soient inclusives. «Mon émissaire (pour la Syrie Geir Pedersen) va réunir le Comité constitutionnel dans les semaines à venir», a aussi assuré Antonio Guterres. Pourtant, les analystes se refusent à toute euphorie et ce même si du côté des politiques, on préfère voir le côté positif de cette création. Ainsi, reconnait le département d’Etat, «même si beaucoup reste à faire, c'est un pas encourageant vers une solution politique du conflit syrien». Le même ton est adopté du côté de l’Union européenne. Ce comité «longtemps attendu redonne espoir aux Syriens «, s'est ainsi félicitée la cheffe de la diplomatie de l'UE, Federica Mogherini. Le chef de la diplomatie syrienne, Walid Mouallem, a, pour sa part, réitéré «l'engagement de la Syrie en faveur (...) du dialogue syro-syrien afin de parvenir à une solution politique (...) loin de toute intervention étrangère». Il y a lieu aussi de souligner que si l’espoir né de cette annonce venait à se confirmer et à se transformer en certitude, le blason terni de l’ONU s’en trouverait redoré. Et pour cause, à ce jour, l’organisation n’a pas pu parvenir au règlement des nombreux conflits qui rongent la planète.



Nadia K.