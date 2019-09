Guterres informe l’AG de l’ONU de l’état d’avancement du dossier du Sahara Occidental : Quels progrès ?

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a soumis à l’Assemblée générale, un rapport sur les droits des peuples à l’autodétermination, dans lequel il a informé l’organe délibérateur de l’organisation onusienne de l’état d’avancement du dossier du Sahara occidental. Le rapport, qui figure à l’ordre du jour de la 74e session de l’Assemblée générale de l’ONU, qui a entamé ses travaux la semaine dernière à New York, a été soumis en application de la résolution 73/160 de l’AG, par laquelle celle-ci a prié le secrétaire général de lui faire rapport sur la question de la résolution universelle du droit des peuples à l’autodétermination. Ce rapport intervient au moment où l’organisation onusienne est en quête d’un nouvel émissaire pour le Sahara occidental pour poursuivre les négociations politiques sur ce territoire non autonome, après la démission de l’ancien envoyé personnel Horst Kohler. Dans son résumé sur les principaux faits nouveaux survenus en matière de décolonisation du Sahara occidental, le SG de l’ONU souligne que, conformément à la résolution 2414 de 2018, il a présenté un rapport en octobre 2018 sur la situation concernant le Sahara occidental portant sur l’évolution de celle-ci depuis son précédent rapport de mars de la même année. Ce rapport, poursuit le SG de l’ONU, a fourni une description de la situation sur le terrain et l’état d’avancement des négociations politiques sur le Sahara occidental et des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la résolution 2414 de 2018 du Conseil de sécurité, ainsi que les difficultés auxquelles se heurtent les opérations de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) et les mesures prises pour s’attaquer à ces problèmes. Ledit document a noté que «le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) avait reçu, au cours de la période considérée, des informations selon lesquelles des manifestants avaient été dispersés par la force, au cours de manifestations relatives au droit à l’autodétermination, à l’exploitation des richesses et des ressources naturelles et aux droits des détenus», rappelle M. Guterres. Le SG de l’ONU souligne que ce rapport a mis en exergue l’importance de la MINURSO qui «demeure un élément central des efforts déployés par l’ONU pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable du conflit, et assurant l’autodétermination du peuple du Sahara occidental».