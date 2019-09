Accord de Paris sur le climat : Adhésion de la Russie

L’accord de Paris de 2015 sur le climat a été officiellement adopté par la Russie, avec la résolution du gouvernement signée lundi par le premier ministre, Dmitri Medvedev, ont rapporté des médias locaux. Le premier ministre russe Dmitri Medvedev a signé lundi la résolution de son gouvernement pour l’adoption par la Russie de l’accord de Paris de 2015 sur le climat, a indiqué l'agence Sputnik, précisant que l’adoption de l’accord en question ne nécessitait pas sa ratification par le parlement russe. «Ensemble, nous devrons réduire considérablement les émissions atmosphériques afin de réduire le réchauffement planétaire. En même temps, chaque pays détermine lui-même sa contribution à ce processus et doit vérifier tous les cinq ans son fonctionnement pour atteindre les objectifs de l'accord. En ce sens, cet outil est plus flexible que le protocole de Kyoto», a déclaré à cette occasion le chef du gouvernement russe. Dans le même temps, la résolution signée par M. Medvedev a jugé «inacceptable d'utiliser l'accord et ses mécanismes pour créer des obstacles au développement socio-économique durable des pays», a poursuivi la même source.