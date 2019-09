Rencontre Trump - Rohani à l’ONU : Le chaud et le froid

Même si Donald Trump a affirmé, lundi, qu'aucune rencontre n'était prévue «à ce stade» avec Hassan Rohani, le caractère imprévisible du locataire de la Maison-Blanche a déteint sur l’ensemble des analyses faites jusqu’ici, à plus forte raison que le Président américain entretient toujours le suspense sur la possibilité d'une entrevue à New York.

Ni les attaques de l’Arabie Saoudite ni les accusations de Londres, Paris et Berlin ne changeront quoi que ce soit. Tous les regards restent tournés vers les Présidents américain et iranien à l'occasion de la 74e Assemblée générale des Nations unies. «Nous n'avons rien de prévu à ce stade», a déclaré le président Trump. «Je n'exclus jamais rien», a-t-il toutefois ajouté peu après.

Emmanuel Macron, qui joue les médiateurs, a eu lundi matin une première «réunion informelle» avec son homologue américain, à l'abri des médias. Lundi soir, il s'est entretenu pendant plus d'une heure trente avec Hassan Rohani, ressortant de ce rendez-vous sans le moindre commentaire.

L'Elysée s'est contenté d'expliquer, dans un bref communiqué, que le président français avait exposé au président iranien «leur lecture des attaques du 14 septembre» en Arabie saoudite, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni jugent l'Iran responsable.

Il lui a aussi indiqué que «la voie de la désescalade était étroite mais plus que jamais nécessaire et que le moment était venu pour l'Iran de la prendre».

Il a également jugé «urgent» de rétablir la sécurité dans la région. Sans mentionner l'accord sur le nucléaire iranien, de plus en plus fragilisé.

Toutefois, Donald Trump a réagi à ses efforts en déclarant : «Nous n'avons pas besoin d'un médiateur». Les Iraniens «savent qui appeler», a-t-il dit. «Quelque chose peut se passer» à New York, avait espéré M. Macron, dimanche, dans son avion en route vers les Etats-Unis, soulignant que Donald Trump était «capable de changer très vite les choses» s'il en prenait la décision. Même la riposte en retenue de Washington —un durcissement des sanctions contre Téhéran et un déploiement «modéré» de renforts militaires dans le Golfe— suggère que la porte n'est pas totalement fermée au dialogue.

Tout comme l'insistance du secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, pourtant réputé être un «faucon» face à l'Iran, sur la nécessité d'une «solution pacifique».

Signe de bonne volonté également du côté iranien, le pétrolier battant pavillon britannique, arraisonné en juillet par Téhéran dans le détroit d'Ormuz, a été relâché. Mais pour l’émissaire américain pour l'Iran, Brian Hook, «L'Iran n'a toujours pas accepté notre offre».

A cette affirmation, Mohammad Javad Zarif a indiqué que Téhéran n'avait pas reçu jusqu'à présent de demande américaine formelle. Qui fera le premier pas ? Le suspens est total

M. T.