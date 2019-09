Dans la lucarne : Une équipe qui inquiète

Le football, parfois, reste indéchiffrable par rapport à ce qu’il peut nous apporter aussi bien de bon que de mauvais. C’est un peu la providence, «el kader ouel mektoub». Et là, nul n’est amené à faire l’impossible pour ne pas dire ce qui peut dépasser les capacités humaines. Comme dirait l’adage, à l’impossible nul n’est tenu. Ce qui serait on ne peut plus blasphématoire. Le football, discipline par excellence, qui reste insoupçonnée du fait qu’elle peut hisser une équipe au firmament et parfois, elle le laisse planter sur place sans aucune force pour se redéployer. C’est un peu ce qui fait que certains de nos clubs, dès qu’ils arrivent à atteindre les sommets en remportant aussi bien la coupe d’Algérie que le titre de champion, l’année qui suit, ils connaissent presque subitement la «descente aux enfers» ou le chemin inverse. Le CSC, club phare de Constantine, avec le MOC, avait brillé il y a deux saisons en remportant le titre de champion d’Algérie, le deuxième de son histoire. Une consécration qui avait donné beaucoup de joie à l’antique Cirta, sevrée jusqu’ici de grandes performances. Il faut admettre que la concurrence des équipes habituelles, comme l’USMA, l’ESS, le MC Alger, le CRB, la JSK, le MCO… n’est pas facile à affronter. En dépit de cela, les «clubistes» du vieux rocher ont réussi à tenir la comparaison en «ravissant» la vedette à tout le monde. Il faut admettre que le fait que le CSC soit la propriété de l’entreprise des Puits de Sonatrach a aidé énormément ce club dans sa quête de grandeur. Il ne manquait de rien. Ceci lui avait donné les « coudées franches » pour se renforcer comme il l’entendait. Il faut dire aussi que celui qui n’avance pas recule , puisque pour la présente saison qui vient de s’ouvrir, à la 5ème journée de Ligue1, les constantinois du CSC n’arrivent toujours pas à retrouver leur voie étant donné qu’ils n’ont pas remporté la moindre victoire. Et à l’extérieur, ils confectionnent les revers au point d’inquiéter sérieusement leurs fans, même si le championnat national est encore long. Ce qui a accentué leur désarroi, c’est l’élimination du CSC de la coupe arabe dès les 1/16es de finale devant El Muharraq El Bahreini. Pourtant, les Constantinois l’avaient emporté sur le score de 3 à 1. Une élimination peu glorieuse qui n’a fait que rendre plus difficile le parcours des vert et noir. Malgré un coach français, Lavagne, et des joueurs issus d’horizons divers, ce club est vraiment resté bloqué dans ses starting- blocks. Ce qui rend hors deux les supporters qui n’ont pas manqué de demander des explications aux responsables de l’équipe, au coach, mais aussi aux joueurs qui sont les premiers acteurs sur le terrain. Si rien ne change d’ici là, ce club risque d’amorcer une véritable dégringolade, où personne ne peut redresser la barre par la suite. Il est encore temps, et les dirigeants ont encore du temps pour bien réagir. Il ne faut pas attendre demain pour le faire !

Hamid Gharbi