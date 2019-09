Centrafrique : François Zahoui, nouveau sélectionneur

L'Ivoirien François Zahoui a été nommé nouvel entraîneur de la sélection centrafricaine, a annoncé la Fédération centrafricaine de football sur sa page Facebook. Le nouveau coach des "Fauves" est à Bangui pour quelques jours. Il a suivi la rencontre entre les locaux de la RCA et la RD Congo disputée ce week-end pour le compte des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2020, précise la fédération sans mentionner la durée du contrat de l'ex-sélectionneur du Niger. François Zahoui aura pour mission de qualifier les "Fauves" pour la phase finale de la CAN-2021 prévue au Cameroun.

En qualifications de la CAN-2021, la Centrafrique évoluera dans le groupe E avec le Maroc, la Mauritanie et le Burundi. Zahoui avait démissionné de son poste de sélectionneur du Niger le 18 septembre dernier. Il avait été nommé en mai 2015 et a mené l'équipe au Championnat d'Afrique des nations 2016, où elle a été éliminée en phase de groupes. Il l'a également menée à une troisième place à la Coupe de l'Union ouest-africaine de football au Ghana l'année suivante.

Zahoui était coach de la Côte d'Ivoire lorsque les "Eléphants" ont terminé deuxièmes de la Coupe d'Afrique des nations 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale après avoir perdu aux tirs au but face à la Zambie en finale.