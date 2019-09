Coupe arabe (16es de finale aller) : La JS Saoura, battue par Al-Shabab (1-3)

La JS Saoura s'est inclinée face à Al-Shabab d'Arabie saoudite sur le score de 3-1 (mi-temps : 0-1), lundi soir, à Béchar en 16e de finale aller de la Coupe arabe des clubs de football.

Les choses ont pourtant bien débuté pour la JSS qui a ouvert le score à la 12e minute de jeu grâce à un coup-franc magistral de Sid-ali Yahia-Chérif des 25 mètres. Mais au retour des vestiaires, la physionomie du match a complètement changé en faveur des visiteurs qui ont fait jouer leur expérience et renversé la vapeur, inscrivant trois buts en l'espace de sept minutes par l'entremise de Seba Junior (61e), Abdallah Alhamddan (66e) et Danilo Asprilla (68e). Suite à cette défaite à domicile, les hommes de Lyamine Bougherara ont sérieusement hypothéqué leurs chances de passer en 8es de finale et auront besoin d'un miracle le 1er octobre prochain lors du match retour prévu à Ryadh (17h45 algériennes) pour espérer poursuivre l'aventure arabe.

L'autre représentant algérien, le MC Alger, jouera mardi soir au 5-Juillet (Alger) son match aller des 16es de finale face aux Omanais de Dhofar, tandis que le CS Constantine a déjà été éliminé par Al-Muharraq du Bahreïn

Zerouati présente sa démission

M. Mohamed Zerouati, porte-parole et l’homme fort de la JS. Saoura, a présenté, lundi soir, sa démission des instances du club du sud, indique la page Facebook de ce club, sociétaire de la ligue 1.Mobilis. "Les virulentes critiques dont il fait l’objet de la part de certains l’on poussé à démissionner du club à qui il souhaite du succès dans les prochaines compétitions", précisent les administrateurs de la page officielle du club de la Saoura, sans donner plus d’explications au sujet de cette démission. M. Zerouati a présenté sa démission à la fin de la défaite de son équipe lundi soir à domicile par 3-1 face à l’équipe d’Al Shabab de Ryadh (Arabie saoudite) pour le compte des 16es de finale aller de la coupe arabe des clubs.