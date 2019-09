Rezki Remmane, entraîneur du NAHD : « Certains joueurs ont mal géré l’euphorie du résultat »

Rencontré à l’issue du match opposant son équipe à l’entente de Sétif pour le compte de la 5e journée de ligue 1, l’entraîneur du NAHD, Rezki Remmane, s’est dit satisfait de la prestation de ses joueurs, auteurs d’un match intense soldé par l’inscription de sept buts.

Le coach du Nasria a précisé de prime abord que cette victoire n’est que le début de la remise sur les railles de son équipe qui comporte de jeunes talents. Il a insisté sur l’obligation d’accompagner ces pépites pour acquérir plus d’expérience afin de faire valoir leur talent à la division d’élite. «L’exploit n’est pas impossible. avec le travail et la rigueur, la jeunesse peut réaliser beaucoup de choses.

Ce n’est que le début. il ne faut pas se contenter de cette victoire, un grand travail nous attend. notre objectif est de faire évoluer ces jeunes joueurs», a-t-il précisé. Rezki Remmane a rappelé que sa prise de fonction au staff du NAHD était un challenge qu’ilvoulait réussir, notamment pour le potentiel juvénile de l’équipe. «J’ai décidé de rester avec ce groupe car il y a un grand potentiel. huit joueurs ont été sélectionnés pour l’équipe nationale olympique. il s’agit d’une force énorme qu’on ne peut laisser sans encadrement.

je remercie le public qui s’est déplacé en force, et qui nous a donné cette énergie positive et ce soutien moral que nous cherchions depuis le début la saison», a-t-il noté. Pour ce qui est du large score réalisé à la mi-temps (3-0) et le fait d’avoir encaissé trois buts en 8 minutes (début de la deuxième mi-temps), Rezki Remmane a souligné que ce match intense devrait forger ses joueurs pour les prochains matchs qui seront durs sans le moindre doute. «Il ne s’agit pas de relâchement, mais plutôt un manque de concentration dû au manque d’expérience. Certains joueurs n’ont pas su gérer ce moment clé du match, à savoir le début de la deuxième mi-temps.

Le résultat était euphorique pour les joueurs, ils ont mal géré leurs émotions, ça va les forger et j’espère que ça va leur servir de leçon pour gérer les moments difficiles et les moments de joie», a-t-il souligné. Le coach des Sang et Or devrait préparer son prochain déplacement à Constantine pour affronter le CSC. «Nous allons préparer ce match dans la sérénité, avec notamment un grand travail de marquage individuel. Nous avons encaissé contre l’ESS deux buts sur balle arrêtée», a-t-il conclu.

Kader Bentounès