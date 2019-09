NAHD 4 - ESS 3 (5e jourmée Ligue 1) : Un festival de buts

Le NAHD a remporté, hier soir, au stade Omar-Hammadi de Bologhine, son premier match de la saison face à l’Entente de Sétif, sur le score de quatre buts à trois pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Dans un match intense, les locaux ont manifesté l’envie de gagner les trois points dès les premières minutes, chose faite à la 3’, par le biais de Redouane Zerdoum qui place le ballon de la tête au fond des filets suite à un corner bien tiré du côté droit.

Les Sétifiens ont essayé de revenir au score, mais en vain, puisque les protégés de Rezki Remmane ont fait preuve d’une grande motivation. Ils ont été récompensés par un deuxième but à la 17’, suite à un débordement du côté droit par le jeune Zinedine Boutmene. Deux minutes plus tard, Zerdoum inscrit son doublé et libère la galerie nahdiste. Le Nasria a raté par la suite de nombreuses occasions, faute d’excès de confiance et d’absence tactique de l’Aigle noir qui a complètement raté sa première mi-temps.

Une fois de retour des vestiaires, l’ESS n’a pas tardé à ouvrir le score à la 46’, par le biais de Mohamed Souibaâ, nouvelle recrue en provenance du MCA. Deux minutes plus tard, Houcine Laribi inscrit le deuxième but contre son ancienne équipe et relance le match. Le manque d’expérience des joueurs du NAHD a causé une grande déconcentration, ce qui a permis à Mohamed Souibaâ d’inscrire son doublé à la 53’, plongeant de ce fait les Nahdistes dans un profond doute. La réponse des locaux n’a pas tardé, l’homme du match Redouane Zerdoum a inscrit à la 65’ le premier triplé de la saison, démontrant ses qualités d’attaquant de haute facture à seulement 20 ans.

Les dernières vingt minutes du match n’ont pas démontré grand-chose, notamment suite aux énormes efforts physiques fournis par les 22 joueurs pendant plus d’une heure. Houcine Laribi a écopé d’un deuxième carton jaune à la 77’, le Nasria a profité de sa supériorité numérique pour gérer la fin du match. Une victoire précieuse pour le moral du NAHD, la première de la saison, pour bien préparer le prochain déplacement à Constantine pour affronter le CSC.

Kader Bentounès