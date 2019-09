Touggourt-Alger : Une nouvelle desserte envisagée

Des démarches sont entreprises par la SNTF pour l’ouverture d’une nouvelle desserte reliant Touggourt (160 km au nord d’Ouargla) à Alger, a-t-on appris auprès du chef de la gare ferroviaire de la ville, Lotfi Hadj Saïd. L’autorail transitera par les gares de Biskra, Ain-Touta (Batna) et Bordj Bou Arreridj en aller-retour. La gare de Touggourt dispose d’une ligne express vers Constantine, desservie par un train Coradia assurant trois voyages par semaine vers Constantine via Biskra, Batna, El-Gourzi et El-Khroub. Les travaux de la nouvelle ligne Touggourt-Hassi-Messaoud enregistrent un avancement «appréciable», selon la direction des transports, pour insuffler une nouvelle dynamique au développement socioéconomique de la région sud-est du pays.