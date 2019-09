Tamanrasset : Aménagement de la RN1 avant la fin de l'année

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba, a donné, dimanche à Alger, des instructions pour la livraison, avant la fin de l'année en cours, du projet d'aménagement de la RN1 traversant la wilaya de Tamanrasset, a indiqué un communiqué du ministère. Le ministre a donné ces instructions lors d'une réunion de travail présidée au siège de son département et qui a regroupé des cadres du secteur, les différents intervenants, les sociétés de réalisation et de suivi ainsi que les bureaux d'études et les laboratoires de contrôle au siège du ministère. La réunion a été consacrée à l'examen des projets du secteur des travaux publics dans la wilaya de Tamanrasset, particulièrement le projet des travaux de réaménagement de la RN1 traversant la wilaya et son réseau routier.

Lors de cette réunion, un exposé exhaustif sur l'état de la RN1 traversant la wilaya de Tamanrasset a été présenté au ministre. Les travaux sont effectués actuellement sur 300 km à partir des frontières Nord la reliant avec la wilaya de Ghardaïa. M. Kouraba a mis l'accent, dans ce cadre, sur l'importance que revêt ce projet pour les habitants de la région et les usagers de la route, soulignant que le gouvernement lui accorde l'intérêt nécessaire et assure un suivi permanent. «Le retard accusé dans la réalisation du projet est inacceptable», a lancé M. Kouraba, mettant l'accent sur l'impératif de l’ «accélération de la cadence des travaux et de veiller sur la qualité à même d'assurer la sécurité des routes et des usagers», fixant les délais de livraison du projet à la fin de l'année.