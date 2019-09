Formation du réseau des journalistes pour le renforcement des droits de l’Enfant : « L’enfant, une priorité dans les choix de l’Etat »

Les lois régissant le secteur de la Communication seront actualisées et soumis prochainement au gouvernement, a révélé, hier, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Hassen Rabehi.

M. Rabehi qui s’exprimait en marge de l'ouverture de la 4e session de formation au profit du réseau des journalistes pour la promotion des droits de l’enfant, a affirmé que les droits du journaliste seront renforcés «davantage» par un ensemble de textes de lois qui seront soumis au gouvernement. «Ces textes élaborés avec la participation des compétences relevant du ministère de la Communication et avec une large concertation des médias seront à même de renforcer les lois en vigueur et à garantir les droits des journalistes dans les deux secteurs public et privé », a-t-il expliqué.

Il a affirmé qu’il est nécessaire pour les responsables des entreprises des médias d’appliquer ces lois en toute responsabilité et objectivité et à être à la hauteur de cette mission.

Le ministre a indiqué que les portes de son département restent toujours ouvertes pour répondre aux préoccupations des travailleurs du secteur, dans le cadre de la loi. Il a relevé l’intérêt accordé par l’Etat à l’enfance. «Cet intérêt constitue un investissement sûr dans l'avenir du pays ce qui impose l’implication de tous et la mobilisation des ressources matérielles humaines qualifiés susceptibles de promouvoir les doits des enfants dans tous les domaines et d’assurer sa protection contre toutes menaces pouvant entraver son épanouissement», a expliqué M. Rabehi. Il a rappelé que l’Algérie a accordé, depuis le recouvrement de la souveraineté nationale, une importance cruciale au sujet de l’enfance. «Cette question a toujours constitué une priorité de l'État à travers les différentes politiques adoptées visant à assurer sa protection à tous les niveaux», a-t-il expliqué, relevant notamment celles portant obligation et gratuité de l'enseignement, de la protection sanitaire ainsi que des services de solidarité au profit des enfants aux besoins spécifiques.

Pour le ministre, l'intérêt qu'accorde l'Etat à l'enfance n'est pas occasionnel mais découle d'une conviction ancrée et par des obligations qui se sont traduits par un arsenal juridique.



Pour preuve, a-t-il dit, l'Algérie à ratifié plusieurs conventions internationales et régionales en relation avec l'enfance, évoquant par la même le renforcement du cadre juridique par la promulgation de la loi 15-12 relative à la promotion et la protection des droits de l'enfance et fixant les conditions et les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Organe national de la protection et de la promotion de l'Enfance.

Le ministre a souligné l’importance de ce genre de formation qui s’inscrit dans le cadre du «renforcement» des droits de l’enfant tout en mettant l’accent sur la nécessité pour les personnes concernées d’actualiser leurs connaissances en permanence et d'acquérir les compétences requises.

M. Rabehi a souligné le rôle pionnier des médias dans la vulgarisation des droits de l’enfant, leur protection et leur promotion et salué à ce propos l’initiative de l'ONPPE qui œuvre à travers l’organisation de ces cycles de formation destinés aux journalistes des différents supports médiatiques, à «renforcer» leurs connaissances en la matière et ce, dans l’intérêt de l’enfant.

Il a soutenu que le secteur de la communication participe à plusieurs initiatives institutionnelles similaires et a rappelé l’élaboration d’un plan national de communication pour la promotion des droits de l'enfant.

Mme Meriem Cherfi, déléguée nationale de la Promotion et de la protection de l’Enfancea indiqué que «l’Algérie a multiplié les mécanismes visant à garantir les droit des enfants dans le pays » et a noté que le numéro vert 11/11 constitue un des ces mécanismes.

Elle a révélé que depuis son lancement en avril 2018, plus de 520.000 appels téléphoniques ont été reçus et plus de 18.000 signalements de cas d’atteinte aux droits de l’enfant ont été enregistrés. «Ceci prouve que le numéro vert est entré dans la culture du citoyen», s’est-elle félicitée tout en mettant en exergue le rôle des médias dans la vulgarisation de la culture de signalement pour mettre fin à toute forme d’atteinte aux droits de l’enfant.

Kamélia Hadjib