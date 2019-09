Complot contre l’autorité de l’État et l’Armée : Le procès se poursuit

Ambiance particulière qu’a vécue, hier, le tribunal militaire de Blida, où s’est ouvert le procès de Saïd Bouteflika, frère et conseiller de l’ex-président de la Républiqu, et de deux anciens chefs des services secrets, le général à la retraite Mohamed Medienne dit «Toufik», qui a passé 25 ans à la tête du département des renseignements, et Athmane Tartag, ex-responsable du Renseignement.

Figure également aux box des accusés la secrétaire générale du Parti des Travailleurs, Louisa Hanoune qui faut-il le rappeler a été placé dans une prison civile le 9 mai dernier, au terme de son audition par le juge d’instruction près le tribunal miliaire de Blida. Les quatre accusés sont poursuivis pour atteinte à l’autorité de l’Armée» et «complot contre l’autorité de l’Etat», deux graves accusations pour lesquelles les concernés encourent des lourdes peines de prison pouvant atteindre 10 années fermes, et ce, en vertu notamment des articles 284 d code de la justice militaire et des articles 77 et 78 du code pénal. C’est en effet pour ces mêmes griefs que Saïd Bouteflika, Mohamed Medienne et Athmane Tartag ont été convoqués le 5 mai dernier, par le juge d’instruction près le tribunal militaire de Blida qui a décidé de leur mise en détention provisoire.

L'article 284 du code dejustice militaire stipule en effet que «tout individu coupable de complot ayant pour but de porter atteinte à l’autorité du commandant d’une formation militaire, d'un bâtiment ou d’un aéronef militaire, ou à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l’aéronef, est puni de la réclusion criminelle de cinq à dix ans». Il définit qu'il y a complot «dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs individus ». Le maximum de la peine est appliqué aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs dudit complot. Si le complot a lieu en temps de guerre, ou sur un territoire en état de siège ou d’urgence, ou dans toutes circonstances pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l’aéronef, ou a pour but de peser sur la décision du chef militaire responsable, le coupable est puni de mort.

Un impressionnant dispositif sécuritaire composé de policiers et de gendarmes a été déployé cette occasion quadrillant littéralement les alentours du tribunal militaire dès les premières heures de la matinée d’hier.



Tayeb Belaïz, convoqué en tant que témoin, et la défense souhaite le report du procès



En début d’après midi, Tayeb Balaiz, ancien ministre de la Justice et ex-président du Conseil constitutionnel sous l’ère Bouteflika est arrivé au tribunal pour être entendu en tant que témoin. De leur côté, les avocats du général à la retraite, Mohamed Medienne, Me Miloud Brahimi et Me Farouk Ksentini ont indiqué à la presse leur intention de demander le report de ce procès, en raison, de l’état de santé de leur mandant. Rappelant à ce propos que la famille du général Toufik avait déjà informé l’opinion publique de la dégradation de son état de santé «suite à une chute survenue au dixième jour de sa détention au centre pénitentiaire de Blida, occasionnant une fracture complexe de l’omoplate droite». Son avocat Miloud Brahimi a affirmé dernièrement que cette blessure à l’omoplate ne fait que s’infecter et nécessite une deuxième intervention chirurgicale qui doit être programmée en urgence. Selon lui, l’accusé ne peut pas se lever, ni s’asseoir sur une chaise. Un communiqué final sera rendu public par le tribunal militaire de Blida à l'issue du procès. A souligner que l’ancien ministre de la Défense nationale, le général Khaled Nezzar et son fils Lotfi, gérant de la société Smart link com, sont accusé pour «complot et atteinte à l’ordre public». Ces derniers qui demeurent toujours en fuite, font l’objet de mandat d’arrêts internationaux qui ont été émis à leur encontre, début août dernier, par le même tribunal militaire.

Karim Aoudia