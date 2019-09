Conseil interministériel : Plan de développement de Sonatrach 2020-2030

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé, hier, une réunion du Conseil interministériel consacrée à l’examen du plan de développement du Groupe Sonatrach et de l’avant-projet de loi sur les hydrocarbures, a indiqué un communiqué des services du Premier ministère.

Lors de la présentation du plan de développement du Groupe Sonatrach pour la période 2020-2030, la réunion, à laquelle ont pris part les ministres des Finances, Mohamed Loukal, de l’Énergie, Mohamed Arkab, de l’Industrie, Djamila Tamazirt, du ministre Secrétaire général du Gouvernement, ainsi que du Président-directeur général (PDG) de Sonatrach, Rachid Hachichi, a procédé à l’examen de la nouvelle stratégie de développement des hydrocarbures en Algérie, à long, moyen et court termes, et dont Sonatrach constitue le cœur battant, lit-on dans le communiqué. Dans son intervention, M. Bedoui a salué les efforts de la compagnie, ses cadres et ses travailleurs, pour leur précieuse contribution au développement de l’économie nationale et l’accroissement de son efficacité, mettant en avant l’accompagnement total par l’État, à travers l’adaptation du système juridique et institutionnel, à même de lui permettre de relever les défis liés à la satisfaction des besoins énergétiques du pays à long terme et la poursuite de la promotion de sa place au rang des compagnies mondiales activant dans le domaine des hydrocarbures. Pour ce faire et en vue d’aplanir les difficultés et lever les obstacles qui entravent l’activité de la compagnie Sonatrach sur le terrain, et la mise en œuvre de ses projets, il a été décidé de la création d’une commission multisectorielle qui sera placée sous la supervision du ministre de l’Intérieur et aura ses représentants au niveau local et qui se réunira périodiquement. Il a été également décidé de la mise en place d’un couloir vert au profit de Sonatrach au niveau des services de l’administration des Douanes en vue de faciliter le dédouanement de son matériel et de ses équipements. Dans le même contexte, il a été décidé, lors de cette réunion, d’assurer les facilitations nécessaires dans les domaines bancaire et financier au profit de Sonatrach, notamment en ce qui concerne la concrétisation de son programme d’investissement. À cet égard, le ministre des Finances a été chargé de mettre en place une commission de veille à son niveau, avec la participation des ministres de l’Énergie et de l’Industrie, afin de permettre à Sonatrach de bénéficier des différentes incitations financières et exonérations fiscales, dans le cadre de la réalisation de ses projets structurants. En outre, et en vue d’insuffler une dynamique de développement au niveau des régions du Sud, et d’assurer et de qualifier, à l’avenir, la main- d’œuvre locale, le ministre de l’Énergie, de concert avec tous les secteurs, a été chargé d’élaborer une stratégie intégrée à soumettre, pour adoption, lors d’une réunion des ministre avant la fin de l’année en cours. Cette stratégie a pour objectif d’exploiter tous les structures sectorielles au niveau de ces wilayas, à l’instar des universités, des instituts et des centres de formation, en vue d’assurer une formation spécialisée et qualifiante des jeunes de la région, en adéquation avec la nature des postes de travail devant être créés dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de développement adopté. La priorité sera donnée, dans le cadre de cette stratégie, à l’intégration des énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire.



Avant-projet de loi sur les hydrocarbures : maintien de la règle 49/51 et un régime fiscal incitatif



L’avant-projet de loi sur les hydrocarbures intervient, ajoute le communiqué, en réponse aux développements que connaît le domaine des hydrocarbures, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, d’autant que la loi en vigueur, promulguée en 2005 et amendée en 2013, a prouvé, dans certaines dispositions, ses limites et des effets négatifs sur les opérations de production et d’attrait des investissements étrangers. De surcroît, la consommation nationale se multiplie toutes les quinze (15) années, constituant ainsi un déficit structurel entre l’offre et la demande au niveau du marché national, notamment en matière de gaz, à l’horizon 2025-2030. À ce propos, l’avant- projet de loi vise à «mettre en place un système juridique, institutionnel et fiscal stable de nature à booster l’investissement à long terme dans le domaine des hydrocarbures, sans porter atteinte aux intérêts nationaux, d’où la décision de garder la règle 49/51 relative aux investissements étrangers dans ce domaine». Ce texte permettra également de renforcer l’exploitation des capacités nationales en matière d’hydrocarbures offshore. Intervenant au terme de cette présentation, le Premier ministre a indiqué que la révision de cette loi «est un impératif pour cadrer avec les développements importants que connaît le domaine des hydrocarbures aux plans national et international, ainsi que pour la réunion des conditions nécessaires à la concrétisation du plan de développement de Sonatrach, voire de tout le secteur, au vu de la place particulière qu’occupe ce dernier dans l’économie nationale». L’ouverture de ce dossier s’inscrit aussi dans le cadre de la stratégie adoptée par le gouvernement, pour réhabiliter l’économie nationale et les différents domaines d’activité au mieux des intérêts du pays et des citoyens, avec «une meilleure attractivité des investissements étrangers en Algérie et la préservation des droits des générations futures dans le cadre d’une approche de développement durable», a-t-il encore souligné. Ainsi, l’avant-projet de loi a été adopté, en attendant sa présentation devant le Conseil du gouvernement pour validation.

--------------------------------

L’urgence d’une nouvelle loi

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a souligné, hier, l'importance de promulguer en «urgence» une nouvelle loi sur les hydrocarbures, afin de redynamiser ses activités en partenariat et augmenter la production.

«La production d'hydrocarbures en partenariat représente le quart de la production nationale, après avoir connu une contribution d'environ 33% en 2007. Ce fléchissement de la production en partenariat intervient dans un contexte ne laissant pas entrevoir de perspectives concrètes de regain d'activités», explique la compagnie nationale, dans un document, dont l'APS a obtenu une copie.

Cet environnement, poursuit Sonatrach, «rend plus que jamais nécessaire et urgent la promulgation d'une nouvelle loi sur les hydrocarbures, adaptée au contexte international et à même de faire valoriser par l'Algérie son avantage concurrentiel». Évoquant l'apport du partenariat, Sonatrach a estimé que le recours au partenariat constituait un choix «stratégique» pour l'Algérie, qui visait, à travers cette option, le partage des risques liés à l'activité exploration et le bénéfice des apports technologique et financier nécessaires à la relance de l'activité des hydrocarbures. À l'ouverture du domaine minier algérien au partenariat étranger afin de contribuer à son développement, la loi 86-14 a permis de conclure 83 contrats entre 1987 et 2005.

La majorité de ces contrats sont des PSC (Contrat de partage de production), seulement deux contrats de type concession sous forme de participation et deux contrats de service à risque. Sur ces 83 contrats, 47 ont été conclus à travers la négociation directe avec les compagnies pétrolières internationales (IOC) et 36 contrats ont été attribués dans le cadre des appels à la concurrence lancés entre 2000 et 2005, rappelle le document. Dans ce sens, le document cite en particulier le bassin de Berkine comme exemple de réussite de cette démarche de partenariat, soulignant que les travaux de recherches entrepris, suite à la promulgation de la loi 86-14, par les partenaires de Sonatrach dans ce bassin, ont permis de révéler son potentiel, faisant de celui-ci un important pôle pétrolier portant sa contribution au volume global des réserves de 2% en 1986 à plus de 30 % actuellement. Sur le plan global, l'activité exploration en partenariat en Algérie entre 1986 et 2015 a permis à l'Algérie de réaliser un volume de découvertes (en prouvés et probables) de 2.384 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP). Les volumes d'hydrocarbures découverts ont atteint un pic en 1995 de 464 millions TEP.

«Les découvertes enregistrées depuis 1990 traduisent de manière plus concrète l'apport du partenariat sous l'effet d'une loi aux effets incitatifs avérés et une forme contractuelle privilégiant le rôle actif de la NOC (Sonatrach). L'effet produit a été de faire passer les réserves récupérables restantes du pays de 3,47 milliards de TEP en 1989 à un niveau de 5,12 milliards TEP en 1999», est-il noté, dans le même document.

Le résultat de cette activité se traduit par une augmentation de la production d'hydrocarbures en partenariat culminant en 2007 à 74,3 millions TEP, avec 34 millions de tonnes de pétrole brut, 36 milliards de m3 de gaz naturel, 3,47 millions de tonnes condensat et 3,68 millions de tonnes GPL, selon les données de Sonatrach. Les découvertes réalisées sont le fruit d'un effort d'investissement colossal supporté «en totalité» par les partenaires étrangers. Les montants engagés durant la période 1986-2015 s'élèvent à 9.961 millions de dollars, avec des pics observés en 1997 et 2007 de, respectivement, 636 et 1.083 millions, relève encore la même source. Expliquant les mécanismes contractuels de partage de production, Sonatrach a souligné que le partage avec le partenaire étranger, dans les contrats PSC, n'est pas lié au seul taux de financement des opérations pétrolières.

En effet, la part de production revenant au partenaire étranger, au titre de la récupération de ses coûts engagés (costoil) et de sa rémunération (profit oil), se calcule selon un processus qui tient compte des niveaux de la production et du prix de pétrole. Afin d'évaluer les formules de partage de production utilisées dans nos contrats PSC, un bilan de partage a été réalisé sur trois contrats. Parmi ces derniers, deux sont arrivés à terme, et le troisième en cours d'exécution. Ce bilan montre que la part revenant aux partenaires étrangers n'a jamais atteint les 49% de la production totale, bien plus, celle-ci varie entre 14% et 23%.

Par ailleurs, Sonatrach considère que la réduction de la dépendance technologique et financière des États hôtes auprès des compagnies pétrolières internationales et l'émergence d'une classe de compagnies pétrolières nationales (NOC) désireuse de tirer profit de son potentiel et de ses atouts ne manqueront pas de donner à la coopération NOC/IOC, «une autre configuration».