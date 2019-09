Commentaire : Nouveau socle de réformes

La tenue d’une conférence sur le thème du «renforcement de la santé dans les wilayas du Sud et des Hauts plateaux» a été l’occasion pour le gouvernement d’annoncer d’importantes mesures au profit des populations de ces régions dans le cadre d’une nouvelle démarche décidée par les pouvoirs publics. Ces annonces ont été d’ailleurs bien accueillies et saluées autant par les habitants des régions concernées que par les principaux acteurs syndicaux, notamment ceux activants dans le secteur de la santé. Le gouvernement a affiché sa détermination à redoubler d’efforts pour promouvoir ces régions qui évoluent dans des conditions difficiles en raison des conditions géographiques et climatiques. Dans l’allocution du Premier ministre, lue en son nom par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales la volonté et la détermination sont clairement affichées pour mobiliser tous les moyens nécessaires pour assurer le développement économique et social de ces zones importantes du pays. Aussi, il est question de déployer plus d’efforts pour réduire sensiblement les disparités constatées et relevées au cours d’un état des lieux effectués par les autorités.

Force est de constater que la politique d’aménagement du territoire et la réorganisation administrative opérées et mise en œuvre jusque-là ont, il faut le souligner, apporté des solutions pratiques et fiables et ont contribué à faire évoluer la situation d’une manière incontestable sur tous les plans. Toutefois, et en dépit des mesures engagées, des insuffisances subsistent dans bien de secteurs. Sur un autre plan, il est admis que la création des wilayas déléguées à permis de faciliter beaucoup les actions entreprises par les pouvoirs publics et a favorisé les démarches administratives et réglementaires au niveau de ces régions. Le gouvernement insiste et met l’accent sur l’impérieuse nécessité d’implantation des structures et services tous secteurs confondus dans ces zones qui permettront de répondre rapidement et efficacement aux besoins des habitants, ce qui favorisera incontestablement la sédentarisation des populations dans ces régions. La réalisation de cet objectif passe impérativement par le rapprochement de toutes les administrations et services des citoyens tout en veillant sur la rapidité et l’amélioration de la qualité des prestations offertes à tous les niveaux. Ce travail doit être encore plus renforcé dans le secteur de la santé où d’importants efforts doivent être déployés et des moyens conséquents mobilisés pour répondre favorablement aux besoins ressentis et exprimés par les habitants de ces régions. Un secteur qui accuse un retard et qui présente d’importantes insuffisances à combler à travers la mise en œuvre des décisions et mesures audacieuses dans le cadre d’une démarche globale et harmonieuse. Cet aspect a été évoqué par le Premier ministre dans son allocution en reconnaissant

«Aujourd'hui, nous devons reconnaître, à travers un état des lieux, que le système de santé dans les wilayas du Sud et des Hauts Plateaux n'est pas à la hauteur de nos aspirations, en tant que pouvoirs publics, ni à celles des citoyens qui ont droit à des prestations sanitaires globales, accessibles et de qualité, à l'instar de toutes les régions du pays».

Ce constat établi par le chef de l’exécutif est suivi par l’annonce de l’amorce d’une nouvelle politique en matière de santé dans ces régions pour corriger les lacunes et les insuffisances relevées après l’état des lieux établis par les pouvoirs publics. Au passage, le chef de l’exécutif a saisi cette opportunité pour se féliciter, à juste titre, de la coopération entre les établissements hospitaliers civils et militaires, surtout avec l’augmentation du nombre d'hôpitaux mixtes. Il a affirmé à ce sujet que «Les centres hospitaliers mixtes et les services de santé spécialisés, et divers, qu'elle offre témoignent de l'ancrage de ces traditions parmi les éléments de notre Armée».

D’autre part, le Premier ministre a tenu à mettre en valeur le rôle de l’armée et son engagement aux côtés des citoyens : «Fidèle à ses traditions, puisées de son glorieux passé de la guerre de Libération, notre Armée nationale populaire n'a ménagé aucun effort pour venir en aide aux services civils de la santé dans les zones enclavées, notamment frontalières, et dans des conditions climatiques des plus rudes».

Sur un autre registre et dans le cadre des perspectives tracées pour l’amélioration des prestations sanitaires, les professionnels de la santé et les différents intervenants dans le secteur et principalement dans ces zones sont, d’ores et déjà, invités à s’impliquer et s’engager dans l’élaboration d’une feuille de route portant les réformes et actions à entreprendre immédiatement pour améliorer et développer les prestations sanitaires. En d’autres termes, établir les grandes lignes d’une politique de santé réaliste et pragmatique qui prend en considération les particularités, notamment géographiques et climatiques de ces régions. Le nouveau plan de développement et la promotion de ces zones ne s’articulera pas uniquement sur la santé mais aussi sur d’autres secteurs névralgiques aussi bien socio-économiques qu’éducatif et culturel. Une démarche globale et réfléchie qui permettra à coup sûr de répondre aux besoins et aux attentes des habitants de ces régions, notamment celles considérées comme les plus enclavées.

Les pouvoirs publics comptent axer à l’avenir plus d’efforts sur le développement des Hauts Plateaux et du Sud à travers des mesures incitatives et l’accompagnement de toutes les initiatives engagées pour la promotion socio-économique de ces zones.

M. Oumalek