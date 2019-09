M. Boukadoum s’entretient à New York avec son homologue français : Examen de questions d’intérêt commun

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum s'est entretenu, dimanche dernier à New York, avec son homologue français Jean-Yves Le Drian, en marge de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Les deux ministres ont passé en revue l'état de la coopération bilatérale et les perspectives de son renforcement.

Les questions de la circulation des personnes et de l’investissement ont fait l’objet d’un échange approfondi lors de cette rencontre. Les deux ministres ont également procédé à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation en Libye au Mali et au Sahara occidental.