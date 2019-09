Hommage à l’Ambassadeur Raouf Boudjakdji : Un diplomate accompli

C’est avec une grande tristesse que j’ai appris la nouvelle du décès, à l’âge de 89 ans, de l’ambassadeur d’Algérie, Raouf Boudjakdji, survenu le 18 septembre 2019 à Washington.

En cette triste occasion, je tiens, en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des personnels du ministère des Affaires étrangères, à rendre un vibrant hommage à ce diplomate accompli, qui a consacré plus de trois décennies de sa vie au service du rayonnement de l’Algérie et de sa diplomatie dans le concert des nations.

Ayant rejoint le ministère des Affaires étrangères à peine trois mois après le recouvrement par notre pays de sa souveraineté nationale, l’ambassadeur Raouf Boudjakdji avait eu l’honneur et le privilège d’être parmi ces jeunes cadres pionniers ayant relevé le défi de contribuer à bâtir les capacités de l’Algérie indépendante en matière de diplomatie et d’action internationale. Il avait, à ce titre, contribué, à un moment crucial de notre histoire, à porter haut la voix de l’Algérie sur la scène internationale, autant à partir de l’Administration centrale, où il avait occupé des postes de responsabilité au sein de la Direction générale des Affaires politiques internationales, et depuis nos représentations diplomatiques à l’étranger, notamment en sa qualité d’ambassadeur Représentant Permanent de l’Algérie auprès de l’ONU à Genève, de 1971 à 1979, et d’ambassadeur d’Algérie à New Delhi de 1979 à 1982.

Avec une expérience avérée et des qualités humaines et professionnelles consacrées et reconnues, l’ambassadeur Boudjakdji a servi l’Algérie avec loyauté et dévouement.

En cette douloureuse épreuve, je présente mes sincères condoléances à la famille du défunt et à ses proches, priant Dieu, le Tout-Puissant, de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir dans Son Vaste Paradis.

Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères