Algérie - Italie : Renforcement de la coopération bilatérale

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a reçu hier l'ambassadeur d'Italie, Pasquale Ferrara, avec lequel il a procédé à un tour d’horizon sur la coopération bilatérale et ses perspectives. Les deux parties se sont félicitées de l’évolution positive et du renforcement de cette coopération durant ces dernières années. M. Ferrara a souligné "la particularité des relations solides entre les deux pays et leur profondeur historique", rappelant plus particulièrement la présence des entreprises italiennes en Algérie, "qui n’a connu aucune interruption, y compris durant les périodes les plus difficiles". Le diplomate a également réaffirmé que cette présence a pour objectif de participer à l’œuvre de développement économique et social de l’Algérie et à la diversification de son économie. Pour sa part, M. Loukal a salué le niveau d’engagement des entreprises italiennes en Algérie et leur volonté de développer davantage leurs actions de partenariat, indiquant que le gouvernement algérien œuvre à faciliter davantage l’investissement et le partenariat.

A cet égard, le ministre a invité les opérateurs économiques des deux parties "à tirer profit de l’expérience déjà acquise dans le cadre des différents projets réalisés, pour identifier de nouvelles opportunités d’affaires mutuellement avantageuses et à même de hisser la coopération à un niveau plus élevé".