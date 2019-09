M. Rabehi reçoit l’ambassadeur du Koweït : Renforcement de la coopération

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi a reçu, hier à Alger, l’ambassadeur du Koweït en Algérie, Mohamed Echoubou, avec lequel il a évoqué les voies de renforcement de la coopération entre l’Algérie et le Koweït dans les domaines de la culture et de l’information, a indiqué un communiqué du ministère de la Culture. Lors de cette audience, les deux parties ont abordé «le développement des relations bilatérales dans divers domaines», exprimant «leur disponibilité à œuvrer à l’intensification des efforts de promotion de la coopération, notamment en matière de culture et d’information».

En ce qui concerne le domaine culturel, le porte-parole du gouvernement et l’ambassadeur koweïti ont convenu de l’organisation en Algérie «début 2020 d’une exposition koweïtie sur le patrimoine islamique», mettant en avant «la nécessité de participer mutuellement» aux différentes activités culturelles organisées dans les deux pays. Pour ce qui est du domaine de l’information, les deux parties ont examiné «les voies et moyens de coopération entre les institutions médiatiques algériennes et koweïties».