Forces navales tunisiennes : Le patrouilleur lance-missiles "Carthage" accoste au port de Djen Djen

Dans le cadre de la coopération militaire bilatérale algéro-tunisienne le patrouilleur lance-missiles «Carthage» numéro de bord 503 de la marine tunisienne, a accosté hier, au port de Djen Djen à Jijel, façade maritime Est/5e Région militaire dans une escale qui durera jusqu’au 29 du mois en cours, et ce, afin de participer à l’exécution de la 6e édition de l’exercice "Morjane 2019", conjointement avec les Forces navales algériennes".

A l’occasion de cette escale, la délégation tunisienne a effectué une visite de courtoisie au commandant de la Façade maritime Est/5e RM, et aura plusieurs activités culturelles et sportives durant son séjour. "L’exercice sera mené en trois phases dédiées à l’entraînement et à la préparation des actions en mer à savoir des activités tactiques, une opération air-mer conjointe de recherche et d’interception d’un navire se livrant à un trafic illicite, et un exercice de recherche et de sauvetage en mer (SAR), avec la mise en place du Centre des opérations militaires conjointes (COMC)".

Il est à signaler que l’exécution de ce genre d’exercices périodiques, contribuera, à "la consolidation des capacités des deux parties dans le domaine de la coopération maritime, à travers des actions communes .