Formation et enseignement professionnels : Une commission interministérielle pour le lancement du Baccalauréat professionnel

Une Commission interministérielle chargée de l'examen du dossier du «lancement du baccalauréat professionnel» en coordination avec l'Office national des examens et concours (ONEC), relevant du ministère de l'Education nationale, sera installée aujourd’hui, annonce un communiqué du département de la formation et de l’enseignement professionnels. Chargée du lancement du Bac professionnel, cette commission proposera les mesures nécessaires à la concrétisation de cette démarche, notamment en ce qui concerne l'orientation des élèves, le choix des spécialités et des filières et la gestion et l'organisation du nouveau diplôme, précise la même source.

Elle aura également à arrêter les critères et conditions permettant à ces bacheliers d'accéder aux établissements de formation supérieure, en vue du perfectionnement de leur niveau de formation et de leur permettre de suivre un enseignement professionnel supérieur. Le titulaire de ce diplôme (Bac professionnel) pourra ainsi être insérer dans la vie professionnelle ou poursuivre une formation ou un enseignement qualifiant supérieur au niveau des établissements de la Formation et de l'Enseignement professionnels ou de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le titulaire du Bac professionnel dans une filière quelconque aura le grade universitaire de bachelier de l'Enseignement professionnel, à l'instar de tout autre diplôme du baccalauréat de l'enseignement général et technologique. Cette qualification constituera le premier diplôme universitaire du genre dans la nomenclature des diplômes académiques universitaires. A noter que cette initiative a été envisagée après avoir constaté le faible engouement pour les instituts de la formation et de l'enseignement professionnels. Celui-ci s'explique par l'absence d'accès à des filières adaptées dans l'enseignement supérieur, en tant que prolongements de l'enseignement professionnel, d'où la réflexion engagée pour le lancement d'un baccalauréat professionnel pour l'obtention d'un diplôme sanctionnant le cursus de l'enseignement professionnel, conclut la même source.



Clôture des journées de sélection et d’orientation



Par ailleurs, les inscriptions de la rentrée professionnelle session septembre 2019 qui se sont déroulées du 15 juillet au 21 septembre 2019 sur le site web www.mfep.gov.dz et au niveau de tous les établissements de formation professionnelle, ont pris fin pour laisser place aux journées de sélection et d'orientation qui ont débuté dimanche dernier. Des journées qui devraient se clôturer aujourd'hui au niveau de tous les centres de la formation et de l'enseignement professionnels à travers le territoire national. Cette opération lancée par le département de Belkheir Dadamoussa a eu pour principal objectif de permettre à un maximum de jeunes stagiaires de sélectionner et choisir leurs spécialités de prédilection. A l'issue des journées d'orientation, les centres de formations proclameront les résultats des choix durant la journée du jeudi 26 septembre prochain, soit trois jours avant la rentrée professionnelle prévue le 29 du même mois. Les centres en question ont enregistré un grand flux des jeunes désirant entrer de plain-pied dans le monde de l'apprentissage d'un métier d'avenir pour espérer, par la suite, dénicher un poste d'emploi honorable et correctement rémunéré. Aussi, il faut noter qu'un grand nombre de bacheliers ont préféré rejoindre les centres de formation professionnelle pour s'inscrire. En sus des bacheliers, des universitaires ont fait le choix d'apprendre un métier dans les centres de l'enseignement professionnel afin d'acquérir toutes les connaissances nécessaires pour l'apprentissage pratique d'un nouveau métier qui leur ouvrira de nouvelles perspectives.

Pour la rentrée de la session de septembre 2019, les centres de formation à travers le territoire national seront renforcés par de nouvelles spécialités. Ces nouvelles spécialités ont été initiées dans le cadre des conseils de wilaya de partenariat, qui regroupe différents secteurs et définit les besoins réels du marché du travail dans la région, notamment dans les domaines qui connaissent une dynamique, comme l'agriculture, l'hydraulique, la construction, le tourisme, les télécommunications ainsi que la PME/PMI. Plus de 382.000 nouveaux postes pédagogiques seront proposés à la rentrée professionnelle, prévue le 29 septembre 2019, dont 380.000 postes dans la formation professionnelle et 2.000 autres dans l'enseignement professionnel. Parmi ces nouveaux postes pédagogiques, 129.040 postes concernent la formation résidentielle, 128.400 autres la formation par apprentissage et 6.560 postes la formation à distance. Quant aux offres de formation au profit des jeunes justifiant d'un niveau scolaire de troisième année secondaire, le secteur propose quelque 37.960 postes de formation.

Mohamed Mendaci