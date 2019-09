Enseignement supérieur : Concours pour la formation doctorale à l’étranger prochainement

Bonne nouvelle pour les étudiants algériens, en ce début d’année universitaire ! Les doctorants majors de promotion des établissements d’enseignement supérieur auront l’opportunité de participer à un concours national sur épreuves écrites pour l’admissibilité au programme de formation résidentielle à l'étranger.

Ce concours se déroulera au mois de mars ou avril prochains, a annoncé le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur son site Internet. Ce concours concerne notamment les chercheurs et enseignants-chercheurs qui sont en passe de finaliser leurs thèses de doctorat, ainsi que les doctorants majors des promotions. Il s’agit pour eux, de postuler pour bénéficier d’une formation à l’étranger. Le concours touche les différentes filières enseignées à l’université, à travers deux épreuves, écrite et orale, les candidats doivent remplir également d’autres critères. Aussi, les étudiants concernés sont invités à se rapprocher de leurs établissements d’origine, afin de prendre connaissance des conditions et critères pédagogiques et scientifiques d’admissibilité au programme de formation résidentielle post-graduée à l’étranger, ainsi que les filières retenues. Le ministère indique que le déroulement du concours doit faire l’objet d’une large diffusion par voie d’affichage au sein de l’ensemble des établissements universitaires, sur les sites web du ministère de l’Enseignement supérieur et par voie de presse. Dans un souci de transparence, une instruction relative à «l’organisation du concours national pour l’obtention de bourses de formation doctorale à l’étranger» a également été publiée sur le site web du ministère de l’Enseignement supérieur. Il est indiqué que la commission nationale du concours (CNC) est installée au niveau du MESRS et présidée par le secrétaire général et comprend notamment le directeur général des enseignements et de la formation supérieure, du directeur de la coopération interuniversitaire et des échanges. Prendra part à cette commission également, le président du bureau de la conférence nationale des universités, le président de la conférence régionale des universités du Centre, de l’Ouest et de l’Est ou l’un de leurs représentants. Pour ce qui est des modalités de fonctionnement de la CNC, l’instruction ministérielle indique que celles-ci «seront précisées ultérieurement». Il est installé au niveau de chaque conférence régionale des universités, une commission de concours par filière ou par spécialité, précise-t-on. Selon le ministère de l’Enseignement, ces commissions sont constituées d'enseignants de rang magistral. Ces commissions seront présidées par le président de la conférence régionale des universités de chaque région.



Près de 3.000 postes de formation en sciences médicales



En ce qui concerne les jurys des concours, ils seront désignés par les présidents des conférences régionales des universités. L’instruction précise que les sujets des épreuves, limités à une ou deux matières par filière ou par spécialité, seront, également élaborés par les commissions de concours au plus tard, 8 jours avant la date des concours. Les candidats au concours vont devoir passer une épreuve de spécialité et deux épreuves en langues étrangères (français et anglais) qui sont obligatoires pour tous les candidats, à l‘exception des candidats de la filière anglais qui ne sont concernés que par l'épreuve de langue française uniquement. Le département de l’enseignement supérieur a également instruit les commissions de concours de veiller au bon déroulement du concours notamment par la mise en œuvre du classement des lauréats par ordre de mérite sur la base des moyennes générales obtenues au concours. Les commissions peuvent recourir à une double correction et faire appel à une troisième correction «lorsqu'une différence de plus de trois points est constatée». Pour veiller à la transparence et au respect de l’égalité des chances et de la totale équité et en cas de nécessité avérée, l'étudiant peut, sur demande écrite, avoir accès à sa copie. Dans l’instruction du MESRS, il est mentionné que l'affectation du pays d'accueil pour les étudiants lauréats se fera sur la base de la moyenne générale obtenue au concours, du vœu exprimé par l'étudiant sur sa fiche de vœux et des places disponibles dans chaque spécialité par pays d'accueil. Il faut mettre en exergue dans ce sillage, qu’une session annuelle pour la réception des offres de formation d'accès au troisième cycle a été ouverte en avril 2019. Elle a été marquée par la numérisation de toutes les opérations liées à l'examen des offres de formation et dossiers de candidature. Près de 800 offres de formation ont été soumises à la Commission nationale d'habilitation (CNH) pour y trancher, en prélude à la promulgation de l'arrêté ministériel fixant les offres de formation du troisième cycle et les postes pédagogiques ouverts dans les établissements concernés. Il y a lieu de rappeler que pour la formation résidentielle en sciences médicales, le nombre des postes de formation à ouvrir dans le cycle de résidence a été fixé selon les facultés et spécialités. Près de 3.000 postes de formation ont été, à ce propos, approuvés en vertu d'un arrêté interministériel. S’agissant des œuvres sociales, le département de l’enseignement supérieur informe que la bourse universitaire sera versée avant la fin du mois en cours.

Tahar Kaïdi