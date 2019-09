Lutte contre la rage : Une moyenne annuelle de 15 décès

«Chaque année, la rage tue, en moyenne, 15 personnes en Algérie», a révélé, hier, le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé, au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. S’exprimant à Alger à l’occasion de la journée d’information, de sensibilisation et de formation auprès des journalistes sur la rage, le Dr Djamel Fourar signalera que «l’objectif mondial est d’atteindre 0 cas d’infection d’ici à 2030 et que notre pays doit relever ce défi». De l’avis de l’intervenant, la lutte contre ce problème de santé publique doit impérativement passer par «un travail intersectoriel et collaboratif entre les différents ministères concernés».

Pour l’année 2019, dix cas de décès ont été déplorés dans une dizaine de wilayas, à la suite de morsures de bêtes enragées, a signalé le praticien, précisant que «l’Algérie enregistre annuellement 120.000 cas de morsures, quelque 900 bêtes enragées, et entre 15 à 20 décès».

Après avoir affirmé que «chaque décès est une tragédie et une mort de trop», il a mis en avant le fait que les enfants constituent souvent la cible privilégiée des bêtes enragées, conviant leurs parents à faire preuve de vigilance pour éviter les morsures de ces dernières, en inculquant à leur progéniture les précautions à prendre face aux animaux domestiques. Ceci, d’autant plus que ce type de décès «peut être évité», les moyens pour ce faire étant «disponibles», a-t-il poursuivi, citant les vaccins et les sérums, y compris les vaccins destinés aux bêtes ainsi que le recours à des muselles lorsque celles-ci sont à l’extérieur, et ce, à «titre préventif». De même, le Dr Fourar citera l’abattage des chiens errants et la mise en place de fourrières canines comme moyens préventifs.

Lors de cette rencontre, tenue au siège de l’Institut national de santé publique (INSP) et placée sous le slogan «Eduquer, vacciner, éliminer», le directeur général de la prévention auprès du ministère de la Santé a relevé que d’ores et déjà, l’ensemble des moyens ont été mis en œuvre pour pouvoir combattre la rage. «A ce propos, nous avons déboursé pas moins de 700 millions de dinars pour les vaccins», a révélé le même responsable, avant de souligner que la vaccination des animaux doit être généralisée pour pouvoir lutter implacablement contre cette maladie. «95% des cas de transmission du virus sont le fait de chiens et chats», a-t-il précisé, non sans affirmer que suite à une morsure d’un félin ou d’un canin, il faut se rendre le plus rapidement possible auprès d’une structure de santé pour recevoir le vaccin rabique.

Et d’ajouter qu’avant de se rendre auprès de ladite structure, «il faut impérativement nettoyer la plaie avec de l’eau, du savon et de l’eau de javel, car après l’apparition des signes cliniques, la maladie devient irréversible et entraine ipso facto la mort». Par la suite, un exposé a été présenté par un comité composé d’experts en la matière. A cet effet, le Dr Kamel Ait Oubelli, épidémiologiste auprès de l’INSP, a affirmé que la rage est une maladie d’origine virale, qui atteint les animaux sauvages et domestiques et se transmet à l’homme par la salive. «Un animal sauvage peut transmettre l’agent pathogène à un animal domestique, ainsi il n’y a pas de santé humaine sans santé de l’animal», a soutenu le spécialiste non sans déclarer que lorsqu’un individu fait l’objet d’une morsure, il doit se rendre immédiatement à l’hôpital avant que ledit virus n’atteigne le système nerveux. D’ailleurs, «une morsure et/ou une griffure au niveau des membres supérieurs est, poursuit-il, infiniment plus grave car étant plus proche du cerveau».

Le Dr Ait Oubelli a, par ailleurs, dévoilé que la période d’incubation, soit entre la morsure et l’apparition des premiers symptômes du virus de la rage, est de 1 à 3 mois, d’où l’impérieuse nécessité d’agir vite, car la maladie est mortelle. «Il vaut, donc, mieux prévenir que mourir», a-t-il lancé à l’adresse de l’auditoire. L’épidémiologiste a, d’autre part, indiqué que cette maladie qui est assez couteuse (49,3 milliards de centimes par an) est aussi cosmopolite car touchant plus de 150 pays, essentiellement en Afrique et en Asie, et tuant 70.000 personnes, chaque année, dans le monde.

Et de conclure son intervention en se réjouissant du fait que les services vétérinaires publics proposent une vaccination gratuite sur la semaine allant du 28 au 5 octobre prochains. Cette action coïncide, enfin, avec la journée mondiale de lutte contre la rage célébrée, annuellement, le 28 septembre et ce, depuis 2007.

Sami Kaidi