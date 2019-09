Près de 2.000 cas d’agression physique contre les personnels des établissements de santé : Des mesures URGENTES

Pas moins de 1.922 cas d'agression physique et 27.909 d’agression verbale ont été enregistrés au premier semestre 2019 contre les personnels des établissements de santé. Ces chiffres, on ne peut plus illustratifs, témoignent de l’ampleur du phénomène qui connaît une hausse qualifiée, à juste titre, d’ «effrayante» par le premier responsable du secteur.

Pour mettre fin à cette situation, une série de mesures «d'urgence» viennent d’être adoptées par les services du ministère de tutelle. Il s’agit, selon les explications fournies par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, qui a accordé une déclaration à l’agence APS, de mesures relatives notamment à l'organisation des services accueillant les patients et leurs accompagnateurs mais aussi à la formation des agents de sécurité au niveau de ces établissements.

L’on apprend par la même que «des instructions ont été données aux responsables des établissements relevant du secteur en vue d'ester en justice les auteurs de ces actes».

M. Mohamed Miraoui, qui a annoncé dans ce sens que les affaires judiciaires déjà engagées par ces établissements contre les auteurs d'agressions sur le personnel du secteur ou de dégradation des biens publics ont atteint 626, s’est dit « consterné » par ce nombre « effrayant » d'agressions commises à l'encontre du personnel, un personnel qui «veille constamment sur la santé du citoyen». Détaillant toutes les mesures prises en vue de lutter contre ce phénomène inquiétant, le ministre fera savoir que son département «veille au renforcement des unités d'urgences médicales en agents de sécurité en nombre suffisant, à l'amélioration de l'accueil, tout en humanisant le service au niveau des établissements de santé».

Poursuivant ses propos, le ministre insiste sur l’instruction donnée aux directeurs et gestionnaires des établissements sous tutelle aux fins d’ «ester en justice toute personne osant commettre des actes de violence quel qu'en soit le motif». Il appelle les responsables à « constituer obligatoirement l'administration en tant que partie civile impliquée dans tout incident s’étant produit à l'intérieur des établissements de santé».



« Possibilité de signature de conventions avec des entreprises de gardiennage. »



Le ministre de la Santé s’est par ailleurs exprimé sur le volet de surveillance des lieux, annonçant qu’un projet portant sur «la possibilité», a-t-il précisé, de recourir à la signature de conventions avec des entreprises de gardiennage compétentes conformément à la loi est «actuellement en cours d'évaluation». Il évoquera aussi «la formation des agents de sécurité par le secteur» ainsi que «l'installation élargie des équipements de surveillance au niveau des établissements de santé, notamment dans les services d'urgences, outre la consécration d'espaces d'attente pour les accompagnateurs de malades, de façon qu'ils soient isolés des salles de soins et des salles d'attente réservées aux malades». En plus de cela, l’on s’attend à un «renforcement des équipes d'urgences et des services de permanence pour détendre la situation dont souffrent plusieurs établissements». Pour atteindre cet objectif, il est question d’une «réception accélérée» prochaine des services d'urgences qui sont actuellement en cours de réalisation. La finalité est d’atténuer la charge constatée dans certaines structures. Le ministre a mis l’accent également sur toute l’importance, voire «l'impératif», a-t-il dit, de poursuivre les efforts afin de mettre en service 24h/24h les polycliniques et de «sensibiliser les citoyens à la nécessité d'y recourir, notamment lorsqu'il s'agit de soins de premier degré».



Vers l’installation de postes de police au sein des établissements de santé



Abordant la question de la coordination avec les dispositifs de sécurité, M. Miraoui a mis en évidence l'impératif de redoubler d’efforts et «d'accroître la coopération entre les deux parties», à travers l'installation de postes de police à l'intérieur même des établissements de santé et l'intensification des patrouilles des unités de la Gendarmerie nationale au niveau des cliniques situées en dehors des régions urbaines. M. Miraoui, qui condamne toute forme de violence qui prend pour cible les personnels de la santé, notamment au niveau des urgences médicales et lors de la permanence de nuit, s’est ensuite interrogé sur la différence dans le comportement des citoyens à travers les secteurs public et privé. Il fera remarquer qu'«au moment où les accompagnateurs du patient agressent pour les raisons les plus simples les employés du secteur public, en dépit des soins gratuits qui leur sont prodigués, cette même catégorie de citoyens se comporte correctement au niveau du secteur privé», a-t-il constaté, appelant à «faire des études sociologiques, dans ce sens, en vue de connaître les raisons derrière cette différence». Cela dit, le secteur dirigé par M. Miraoui tend à optimiser la prise en charge des préoccupations des citoyens, relever les insuffisances et toujours améliorer davantage les prestations de services. C’est dans ce même objectif d’ailleurs que l’ensemble des superviseurs des établissements sous tutelle ont été exhortés à «ouvrir des pages sur les réseaux sociaux devant constituer une plateforme où les citoyens peuvent s'exprimer en toute liberté, et permettant de relever ainsi les préoccupations à étudier au niveau de l'administration centrale».

Soraya Guemmouri